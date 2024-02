Nuoto – Venticinque medaglie per la Vittorino da Feltre ai Regionali Master

Ottimi risultati per la squadra Master di nuoto della Vittorino da Feltre ai campionati regionali lombardi, svoltisi a Lodi nei giorni scorsi. La formazione biancorossa, allenata da Cristiano Zappa, si è infatti messa in evidenza conquistando complessivamente venticinque medaglie – cinque d’oro, otto d’argento e dodici di bronzo – e chiudendo al ventiduesimo posto della classifica generale che mette in fila le ottantanove società partecipanti.

Tutti i protagonisti

Primo gradino del podio, e titolo regionale, per Luca Fagnoni nei 100 dorso M30 (1’01”,77 il suo tempo), per Maria Teresa Lambri nei 400 misti M60 (successivamente terza nei 100 dorso), per Massimo Baillobay Monti nei 200 rana M50 e splendida doppietta d’oro per Anna Piccoli, la più “esperta” del gruppo che nella categoria M80 si è imposta nei 200 stile libero e nei 200 dorso.

Secondo gradino del podio, invece, per Elena Monti che nella categoria M60 ha vinto l’argento sia nei 200 dorso che nei 200 rana. Argento anche per Federico Vacca (M30) nei 50 farfalla, per Maria Ferri nei 200 rana M40 (successivamente terza nei 100 misti), per Sandra Mezzadri nei 100 misti M60, per Marco Grazioli nei 100 rana M65, per Roberto Mera nei 100 rana M55 e per Ambra Nicolini nei 100 stile libero M35, categoria in cui ha successivamente conquistato anche la medaglia di bronzo nei 50 rana.

A completare il ricco medagliere della Vittorino da Feltre hanno contribuito anche i bronzi conquistati da Daniela Tacchinardi nei 50 stile libero M60, da Nicola Tagliaferri negli 800 stile libero M75, da Giovanni Savinelli nei 50 rana M35, da Patrizia Regondi nei 100 farfalla M50, da Debora Gandolfi nei 100 misti M55, da Enrica Corbellini nei 100 misti M60, da Guido Bonatti nei 100 misti M45 e da Massimo Baillobay Monti nei 100 misti M45.

Ai risultati conquistati ai regionali lombardi, si aggiungono anche quelli ottenuti dagli atleti della Vittorino che hanno gareggiato ai regionali liguri: un oro per Maria Teresa Lambri nei 200 misti M60, e due bronzi conquistati da Nicola Tagliaferri nei 1500 stile libero e nei 50 rana M75.

Il tecnico biancorosso Cristiano Zappa

“Un bilancio estremamente positivo che gratifica questi straordinari ed encomiabili atleti dell’impegno profuso ogni settimana in vasca per gli allenamenti e per il lavoro di preparazione. Atleti animati da spirito agonistico e da grande passione e che contribuiscono a tenere alti i gloriosi colori sportivi della Vittorino da Feltre”.