Nuoto – Oro per Alessandro Barbazza (Vittorino da Feltre) al Trofeo delle Regioni con la Lombardia

Non gli è bastato mettersi in luce per tutta la stagione sportiva con i colori della Vittorino da Feltre. Alessandro Barbazza, giovane nuotatore della società biancorossa allenato dal tecnico Filippo Caprioli, ha infatti recitato un ruolo da protagonista, lo scorso fine settimana, anche con i colori della Lombardia al Trofeo delle Regioni, la più importante manifestazione agonistica a livello nazionale (tanto da essere considerata alla stregua di un campionato italiano) riservata alla categoria Esordienti A e svoltasi a Scanzano Ionico, in provincia di Matera.

Barbazza era stato convocato per far parte della squadra lombarda, composta da cinque ragazze e da cinque ragazzi, grazie ai risultati collezionati agli ultimi campionati regionali: due medaglie d’oro nei 100 e nei 200 dorso e un argento nei 200 misti. E proprio nella gara dei 100 dorso, Barbazza ha messo in fila tutti gli avversari salendo sul primo gradino del podio. Primo posto e medaglia d’oro grazie al tempo finale di 1’06”,48, quattro centesimi di secondo in meno di Giorgio Sartori, portacolori della squadra veneta, classificatosi al secondo posto.

La rappresentativa

La rappresentativa lombarda, oltre che da Barbazza, era composta anche da Chiara Grasselli (Gam Team Brescia), Eleonora Tiraboschi (Team Trezzo Sport), Matilde Margot Bellini (DDS), Daniela Venturuzzo (Aquamore Acqua 13), Agata Gianfelice (Sporting Lodi), Nicolò Torretta e Davide Dapri (DDS). Lorenzo Griggio (Sport Dream) e Pietro Caroppo (Team Trezzo Sport).

Un oro meritatissimo a cui Barbazza ha aggiunto altri ottimi risultati. Il quarto posto finale, ad un soffio dal podio, nella gara dei 200 dorso conclusa con un crono di 2’26”,46, il settimo posto nella staffetta 4×100 stile libero con i compagni di squadra Nicolò Torretta, Pietro Caroppo e Davide Dapri, e il decimo tempo finale nella 4×100 misti con i compagni Caroppo, Dapri e Lorenzo Griggio.

Il Presidente della Vittorino da Feltre, Gianluigi Tedesco

“Siamo orgogliosi di questo grande risultato conquistato da Alessandro a coronamento di una stagione sportiva davvero strepitosa ma anche dell’ottimo lavoro svolto dai nostri allenatori. Così come siamo orgogliosi dell’ennesima impresa sportiva centrata a Roma lo scorso weekend da Giacomo Carini, che grazie all’argento e al tempo fatto segnare al Sette Colli difenderà i colori dell’Italia, e idealmente anche quelli della Vittorino, ai prossimi mondiali di nuoto”.

