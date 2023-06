Nuoto – Vittorino da Feltre al Trofeo delle Regioni con Barbazza. Carini a caccia del pass per i Mondiali

Fine settimana sotto i riflettori per due atleti della squadra di nuoto della Vittorino da Feltre. Da domani, infatti, Giacomo Carini, tesserato oltre che per la società biancorossa anche per il Gruppo nuoto Fiamme Gialle, sarà di scena a Roma al Trofeo internazionale “Sette Colli”, formalmente una delle più importanti manifestazioni agonistiche a livello continentale che vedrà sfidarsi nella piscina capitolina dello Stadio del nuoto i migliori atleti a livello internazionale.

Giacomo Carini scenderà in vasca ovviamente nella gara dei 200 farfalla, sua storica specialità, non solo per cercare di conquistare una medaglia ma anche, e soprattutto, per tentare di conquistarsi la qualificazione per i prossimi mondiali di nuoto in programma dal 23 al 30 luglio a Fukoka, in Giappone, e per le Universiadi che andranno in scena a Chengdu, in Cina, dal 28 luglio all’8 agosto.

Missione ovviamente difficile ma non impossibile per il forte nuotatore piacentino, che oltre a quella dei migliori interpreti internazionali della specialità dovrà guardarsi anche dalla concorrenza degli altri delfinisti azzurri.

Gli altri appuntamenti

Nello stesso fine settimana un altro nuotatore della Vittorino da Feltre sarà protagonista di un altro importante evento agonistico di livello nazionale. Il giovanissimo Alessandro Barbazza (classe 2010) parteciperà, con i colori della Lombardia, al Trofeo delle Regioni per Esordienti A in programma alla piscina olimpica “Torre del Faro” di Scanzano Ionico, in provincia di Matera. Barbazza è stato convocato per far parte della squadra lombarda, composta da cinque ragazze e da cinque ragazzi, grazie ai risultati collezionati agli ultimi campionati regionali: due medaglie d’oro nei 100 e nei 200 dorso e un argento nei 200 misti.

Barbazza, allenato dal tecnico biancorosso Filippo Caprioli, scenderà in vasca al Trofeo delle Regioni nelle gare dei 100 e dei 200 dorso, ma anche nelle staffette 4×100 stile libero e 4×100 misti. Da lunedì scorso il giovane campioncino della Vittorino da Feltre ha partecipato a un raduno di preparazione, alla piscina Samuele di Milano, proprio in vista di questo importante evento agonistico nazionale. La rappresentativa lombarda, oltre che da Barbazza, è composta anche da Chiara Grasselli (Gam Team Brescia), Eleonora Tiraboschi (Team Trezzo Sport), Matilde Margot Bellini (DDS), Daniela Venturuzzo (Aquamore Acqua 13), Agata Gianfelice (Sporting Lodi), Nicolò Torretta e Davide Dapri (DDS), Lorenzo Griggio (Sport Dream) e Pietro Caroppo (Team Trezzo Sport).

