Nuoto – Prime storiche medaglie per la Vittorino agli Italiani di pinnato: un oro, un argento e tre bronzi

La Vittorino da Feltre conquista le sue prime, storiche medaglie ai Campionati italiani di nuoto pinnato. Alla manifestazione tricolore di categoria, svoltasi nei giorni scorsi a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine, la società biancorossa, che soltanto da un anno si dedica anche a questa disciplina agonistica, ha infatti conquistato una medaglia d’oro, una d’argento e tre di bronzo. Dimostrazione inequivocabile di come il nuovo progetto sportivo della Vittorino si stia gradualmente strutturando, con una squadra in costante crescita sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo.

Le prime medaglie

A salire sul gradino più alto del podio tricolore è stato il giovane Riccardo Albasi (2006) che ha dominato la gara dei 50 apnea Junior, vincendo con il tempo di 17”23. Per Albasi anche la medaglia di bronzo conquistata nei 50 monopinna (19”,77 il suo crono a quattro di secondo dall’oro). Le altre medaglie sono arrivate dalle staffette. Argento per la 4×100 pinne 3^ categoria (3’41”,43 il tempo finale) composta da Elisa Malchiodi, Clara Zerbarini, Sofia Cosenza e Letizia Brambilla.

Bronzo per la 4×100 pinne 2^ categoria con Giulia Chiappini, Diletta Franchi, Sara Griziotti e Giulia Ghidoni (3’52”,88). Bronzo anche per la 4×50 due pinne + 2 monopinne con Leonardo Campolunghi, Riccardo Albasi, Yassine Laanaia, Alessandro Zangrandi (1,27”,63).

Gli altri risultati

Tra gli altri risultati da evidenziare l’undicesimo posto di Elisa Malchiodi (24”,03) e il ventitreesimo di Sofia Cosenza (25”,59) nei 50 monopinna 3^ categoria. L’ottavo di Leonardo Campolunghi (21”,26) e il diciottesimo Yassine Laanaia (23”,89) nei 50 monopinna 3^ categoria. Nei 100 pinne 3^ categoria sesto posto per Elisa Malchiodi (56”,01), ottavo per Sofia Cosenza (56”,37), tredicesimo per Letizia Brambilla (57”,14), diciassettesimo per Clara Zerbinati (57”,42).

Nei 100 pinne 3^ cat. diciassettesimo posto per Leonardo Campolunghi (50”,89). Nei 100 pinne Junior, quindicesimo Riccardo Albasi (49”,30). Nei 100 monopinna 3^ cat. quindicesimo posto per Elisa Malchiodi (54”,20), nei 200 pinne 2^ cat. quindicesimo posto per Giulia Chiappini (2’07”,78), ventitreesimo per Giulia Ghidoni (2’11”,58) e venticinquesimo per Sara Griziotti (2’12”,27).

LEGGI ANCHE: Nuoto – Vittorino da Feltre, undici medaglie al Galà della velocità di pinnato

Piazzamenti pesanti

Nei 200 pinne 3^ cat. nono posto per Letizia Brambilla (2’06”,03) e ventitreesimo per Maria Foppiani (2’11”,03). Nei 100 monopinna Junior quinto posto per Riccardo Albasi (45”,78). Nei 50 apnea 3^ cat. ottavo posto di Elisa Malchiodi (21”,53), nei 50 pinne 2^ cat. ventiduesimo posto per Giulia Gjidoni (26”,66), ventitreesimo per Diletta Franchi (26”,80), trentasettesimo per Sara Griziotti (27”,42), quarantunesimo per Giulia Chiappini (27”,61) e quarantottesimo per Violante Cappucciati (27”,96). Nei 50 pinne 3^ cat. quinto posto di Elisa Malchiodi (25”,23), ottavo di Sofia Cosenza (25”,56), sedicesimo di Letizia Brambilla (26”,23) e trentesimo di Maria Foppiani (27”,16).

Staffetta

Nella staffetta 4×200 2 pinne più 2 monopinne, quarto posto per la Vittorino con Elisa Malchiodi, Clara Zerbarini, Letizia Brambilla, Sofia Cosenza (1’37”,97 a tre decimi dal bronzo). Nei 50 apnea 3^ cat. nono posto di Leonardo Campolunghi (19”,67) e ventesimo di Yassine Laanaia (22”,08). Nei 50 pinne 3^ cat. quindicesimo posto di Leonardo Capoluoghi (23”,06) e quarantaseiesimo di Yassine Laanaia (24”,76). Nei 50 pinne Junior quattordicesimo posto di Riccardo Albasi (22”,54) e trentunesimo di Alessandro Zangrandi (23”,79).

Da segnalare anche i tre bronzi vinti dal piacentino Marco Pietralunga nei 50, 100, 200 e 400 monopinna Senior. Pietralunga gareggia con i colori del NP Varedo (Milano) ma si allena con la squadra della Vittorino da Feltre.