Nuoto – Vittorino da Feltre, undici medaglie al Galà della velocità di pinnato

È iniziata ufficialmente la scorsa estate l’avventura agonistica della Vittorino da Feltre nel mondo del nuoto pinnato, disciplina sportiva organizzata sotto l’egida della Fipsas (Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee).

Nei giorni scorsi, dopo il debutto di sette mesi fa ai Campionati italiani svoltisi a Napoli, la squadra biancorossa è scesa in vasca alla piscina Trecate di Torino in occasione del Gran Gala della velocità, gara nazionale organizzata dal’ASD La Salle Eridano. Pur partecipando con una formazione a ranghi ridotti, la Vittorino da Feltre si è messa in luce conquistando sei medaglie d’oro e cinque d’argento.

Leonardo Campolunghi è salito due volte sul primo gradino del podio vincendo prima i 50 monopinna 3^ categoria, con il tempo finale di 21”,39, e bissando poi l’impresa anche nei 100 monopinna (50”,03 il suo crono); per Campolunghi anche il secondo posto nei 50 apnea 3^ categoria (19”,01).

Medaglia d’oro anche per Yassine Laanaia nei 50 apnea 3^ categoria, davanti al compagno di squadra Campolunghi, con il tempo di 21”,45; per Laanaia anche il secondo posto nei 50 monopinna 3^ categoria con un crono di 23”,67 e il quarto posto finale ad un soffio dalla zona medaglia nei 50 pinne 3^ categoria (24”,42). Primo gradino del podio nei 100 monopinna junior anche per Alessandro Zangrandi (55”,00), successivamente classificatosi al quarto posto finale nei 50 pinne junior (24”,39). Sempre nella categoria junior, medaglia d’oro anche per il giovane atleta biancorosso Riccardo Albasi nella gara dei 50 apnea (17”,61 il suo tempo).

In campo femminile

In campo femminile, meritato successo di Elisa Malchiodi nella prova dei 50 pinne 3^ categoria con il tempo di 25”,29; alle sue spalle, secondo gradino del podio per Sofia Cosenza (25”,65) che ha poi replicato la medaglia d’argento anche nei 50 monopinna (26”,37) e nei 100 pinne 3^ categoria (57”,73). Prove positive anche per Elisa Caldana nei 50 pinne (29”,55) e nei 100 pinne 2^ categoria (1’06”,50).

Da segnalare anche la vittoria nei 50 monopinna CMAS di Marco Pietralunga, forte agonista piacentino (17”,49 il suo tempo finale in gara) tesserato per la squadra di nuoto della Vittorino da Feltre e per l’NPS Varedo (Milano) per le gare di nuoto pinnato.