Nuoto – Edizione record per il Trofeo nazionale Vittorino da Feltre. Sabato e domenica 1.300 atleti da tutta Italia

Sta per alzarsi il sipario sul Trofeo nazionale Vittorino da Feltre, importante evento agonistico natatorio organizzato dalla società biancorossa e in programma sabato 17 e domenica 18 giugno.

Il Trofeo, giunto quest’anno alla sua quarantunesima edizione, è stato presentato oggi alla Vittorino da Feltre dal Presidente Gianluigi Tedesco, dal Consigliere delegato al nuoto Daniele Chiappini e dal responsabile del settore tecnico Gianni Ponzanibbio.

“Siamo orgogliosi di portare avanti questa importante tradizione sportiva, sicuramente una delle più longeve manifestazioni agonistiche della nostra provincia e probabilmente anche quella con più atleti in gara. Ringrazio tutti i componenti del settore nuoto che hanno lavorato con grande passione e competenza per organizzare questo storico trofeo, ma anche i nostri soci che nel prossimo fine settimana dovranno rinunciare agli spazi acqua per consentire agli atleti di gareggiare”.