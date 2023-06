LTP Servizi è il nuovo partner del Piacenza Baseball

Il Piacenza Baseball ha un nuovo partner. L’accordo è stato trovato con LTP SpA, punto di riferimento nel trasporto sul territorio. Le squadre biancorosse, in special modo quelle del settore giovanile, si sposteranno per le trasferte con pulmini di LTP. L’azienda piacentina non è nuova a collaborazioni con realtà sportive piacentine a partire dal Piacenza Calcio ma non solo. Nella sua sede in strada dell’Orsina n.1 LTP dispone di una vasta area servizio dedicata a privati ed aziende. Distributore carburanti 24h su 24 tutti i giorni, area parcheggi, lavaggio auto e camion, noleggio auto e furgoni, bar/ristorante/tabaccheria. Un nuovo supporto affidabile per gli spostamenti delle squadre biancorosse che anche a livello giovanile si muovono abitualmente fuori provincia.

Gli appuntamenti del settore giovanile

Per la seconda volta in stagione, il settore giovanile del Piacenza Baseball ha conosciuto un turno all’insegna di sole vittorie con le se squadre sempre più protagoniste nei rispettivi campionati. Ieri l’U12 è tornata da Poviglio con due punti frutto della vittoria per 11-4 nel recupero infrasettimanale in terra reggiana. Ma già nel corso dell’ultimo week-end le soddisfazioni erano state tante in tutte le categorie.

La franchigia U18 Brescia/Piacenza ha imperversato a Rho vincendo 12-7 mentre l’U15 ha conservato il primato in classifica a punteggio pieno battendo al De Benedetti lo Junior Parma (15-3). Questa la formazione protagonista del successo: D’Auria, Hernandez, Ramirez, Manfredini, Seneci (Achilli), Travaini, Agosti, Termotto (Jaramillo), Riviera (Chalas). Vittoriose anche l’U14 che al Montesissa ha avuto la meglio 7-0 sul Poviglio e per l’U12 che sempre in casa ha regolato Collecchio per 14-10 (in campo Milani, Rosario, Pirtle, De Jardins, Bertonazzi E., Jimenez, Achilli L., Mendoza C., Ozzola, Caminati, Ferrari, Bertonazzi A.

Si torna in campo sabato col seguente programma: Crocetta Parma-Piacenza sia U15 che U12 mentre l’U18 recupera a Milano il match rinviato a maggio per pioggia. Chiude il programma l’U14 che domenica (ore 10) riceve al Montesissa la visita del Reggio Emilia

