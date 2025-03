Nuoto – Vittorino da Feltre in evidenza ai regionali con Giovanni Cornelli

Si è chiusa con un bottino di cinque medaglie – una d’oro, una d’argento e tre di bronzo – la partecipazione della Vittorino da Feltre alla prima parte dei Campionati regionali lombardi di nuoto, andati in scena lo scorso fine settimana a Milano (gare femminili) e a Monza (gare maschili). La seconda e conclusiva parte si svolgerà invece il prossimo fine settimana, a sedi invertite.

Cornelli scatenato

Al medagliere della Vittorino da Feltre ha contribuito soprattutto Giovanni Cornelli (Ragazzi 2009), che nelle gare disputate si è messo in luce conquistando un oro, un argento e un bronzo. Cornelli ha conquistato il titolo regionale dei 100 dorso grazie all’ottimo tempo finale di 57”,36, suo nuovo personale, a cui ha aggiunto il secondo posto nei 200 stile libero con un crono di 1’54”,76, firmando anche in questo caso il suo nuovo personale così come nella gara dei 400 misti, conclusa sul terzo gradino del podio con il tempo di 4’36”,72 che gli è valsa anche la qualificazione per i Campionati italiani di nuoto.

Barbazza non tradisce

Doppietta di bronzo per Alessandro Barbazza (Ragazzi 2010) che dopo aver concluso al terzo posto la prova dei 100 dorso con un crono di 59”,07, è salito sul terzo gradino del podio anche nei 200 dorso (2’08”,66); per Barbazza anche il ventesimo posto finale nei 50 stile libero (26”,09). Tra i risultati di rilievo per le gare maschili da segnalare anche il nono posto nei 100 rana (1’06”,10, il suo tempo con nuovo record personale) di Federico Pozzi, classificatosi successivamente diciannovesimo nei 200 misti (2’18”,94), stesso piazzamento ottenuto da Riccardo Bertolini nei 200 dorso (2’17”,56 il suo crono). Quindicesimo posto finale, invece, per la staffetta 4×100 stile libero Ragazzi composta da Giovanni Cornelli, Alessandro Barbazza, Zaccaria Petrone e Raffaele Noè.

Gare femminili

Nelle gare femminili quarto posto finale ad un soffio dal podio per Ludovica Bonini (Senior) nei 100 rana con il tempo 1’11”,17, suo nuovo primato personale, e quinto piazzamento per Lucrezia Dordoni (Junior 2009) nei 50 stile libero con un crono di 26”,73. Nono posto finale per Giulia Chiappini (Junior 2009) nei 100 rana con il nuovo primato personale a 1’15”,48, al pari di Letizia Brambilla (Cadette) che nei 200 misti si è classificata quattordicesima facendo segnare il suo nuovo primato con 2’26”,75. Diciassettesimo posto per la staffetta 4×100 stile libero Cadette con Dordoni, Brambilla, Chiappini e Maria Foppiani, ventunesimo posto per la staffetta Juniores composta da Ilaria Boiardi, Giulia Ghidoni, Diletta Franchi e Sara Griziotti e per la staffetta della categoria Ragazze con Ginevra Galeazzi, Sofia Marzani, Gaia Sebastiani e Adele Mosso.