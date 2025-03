Allarme in Europa per i dazi annunciati da Trump, Nicola Parenti: “L’export piacentino guarda maggiormente ad altri paesi in crescita” – AUDIO

Allarme in Europa per i dazi annunciati da Trump, Nicola Parenti: “C’è preoccupazione, ma l’export piacentino guarda ad altri paesi in crescita”. Lo ha detto il Presidente di Confindustria Piacenza a Radio Sound.

Continua a far discutere l’intenzione di imporre nuovi dazi annunciata da Donald Trump che sta pensando di introdurre dazi all’Europa del 25% sulle auto e non solo. La comunicazione è giunta dal primo consiglio dei ministri della nuova amministrazione.

Secondo il commissario Ue all’Economia Valdis Dombrovskis i dazi sono “ingiustificati” e potrebbero portare a un calo del Pil mondiale fino al 7%.

Intanto dall’Europa arrivano le prime risposte. Emmanuel Macron ha dichiarato che l’UE intende rispondere a Trump introducendo dazi su acciaio e alluminio ed è pronta a intervenire anche per quanto riguarda altri prodotti.

Piacenza e i rapporti con gli Stati Uniti

I dazi non fanno bene – spiega il Presidente di Confindustria Piacenza Nicola Parenti a Radio Sound – noi siamo per il libero scambio. Sicuramente può essere un limite, ma l’export del territorio piacentino non è così spinto verso gli Stati Uniti. Infatti c’è una evoluzione su altri paesi che stanno crescendo molto bene. Ci auguriamo comunque che questi dazi siano i minimi possibili per non avere poi altre problematiche.

Dazi annunciati da Trump, l’opinione di Nicola Parenti

La situazione dell’industria piacentina nel 2024