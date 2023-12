La Vittorino da Feltre approva il nuovo statuto all’insegna dell’uguaglianza tra i soci

Nel pieno rispetto dei tempi originariamente previsti dalla recente riforma che ha imposto una nuova regolamentazione normativa al mondo sportivo dilettantistico italiano, la Società Canottieri Vittorino da Feltre ha approvato il nuovo statuto. Un’approvazione votata praticamente all’unanimità dall’Assemblea dei Soci (un solo astenuto), riunitasi in sessione straordinaria nei giorni scorsi nella sede di Via Del Pontiere proprio per far fronte all’obbligo di adeguare la propria carta fondamentale alle nuove disposizioni normative contenute nel D.Lgs. 36/2021, entrato definitivamente in vigore lo scorso mese di luglio.

Obbligo che riguarda tutto il mondo sportivo dilettantistico italiano. Le Società e le Associazioni sportive, infatti, avranno tempo per adeguare i loro statuti fino al 30 giugno 2024 (il termine iniziale, fissato al 30 dicembre di quest’anno, è stato prorogato nei giorni scorsi).

Il Presidente del sodalizio biancorosso, Gianluigi Tedesco

“Lo statuto della Vittorino non era più stato toccato da oltre venticinque anni. Per far fronte a questo non semplice adempimento abbiamo costituito un gruppo di lavoro, che ringrazio vivamente per l’impegno e la professionalità. Composto dalla nostra Vicepresidente Barbara Mazza, che si è occupata principalmente degli aspetti legali, dalla responsabile della nostra Segreteria, Arianna Chiaromonte, dal commercialista Andrea Renai, del Delegato provinciale del CONI, Robert Gionelli, e dal suo predecessore Stefano Teragni. Un ringraziamento anche al notaio Carlo Brunetti, che non si è limitato solo agli adempimenti formali offrendoci una costruttiva collaborazione. E anche ai nostri soci che hanno compreso, dimostrandolo con voto pressoché unanime, l’importanza del lavoro svolto”.

La Vicepresidente della Vittorino da Feltre, Barbara Mazza

“L’adeguamento previsto dal D.Lgs 36/2021, ci ha anche offerto l’occasione per conformare lo statuto alle mutate esigenze del nostro tempo. Abbiamo scelto di uniformarci ad alcuni nuovi principii suggeriti dal CONI che, seppur non ancora vincolanti, danno maggior equilibrio e democraticità al nostro statuto. Uno statuto all’insegna dell’uguaglianza dei diritti tra tutti i soci. Che riconosce il diritto di voto anche ai non maggiorenni, esercitato in sede di assemblea dai loro genitori.

Che introduce il nuovo limite dei tre mandati consecutivi per Presidente e Consiglieri, e che prevede, accanto alla pratica e all’organizzazione di varie discipline sportive, anche la possibilità di svolgere diverse attività secondarie che prima non erano contemplate. Eravamo pronti con il nuovo statuto prima che venisse comunicata la proroga al 30 giugno. Abbiamo raggiunto l’obiettivo nei tempi che ci eravamo prefissati, e sono lieta che l’Assemblea abbia capito e apprezzato il lavoro svolto per raggiungere questo traguardo”.