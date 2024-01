Tennistavolo – Cortemaggiore fa il pieno di vittorie: continua il momento positivo

Tennistavolo, continua il momento positivo della Teco Cortemaggiore, impegnata nella seconda giornata di ritorno fuori dalle mura amiche. Per il club magiostrino larghe e convincenti vittorie in B2 contro la Bagnolese e in C1 contro Poviglio.

Serie B2

Netta vittoria per il Tennistavolo Cortemaggiore, privo di Stefano Ferrini, contro il fanalino di coda. Successo meritato, con il giovane Calarco vittorioso nel doppio confronto con gli avversari, e Teco al secondo posto in piena lotta promozione.

PANINOLAB BAGNOLESE- TECO CATTINA 0-5

Tabellino

FRIGERI-CALARCO 0-3 5-11/10/12-/6-11

BENEVELLI-NEGRO 0-3 8-11/8-11/7-11

FROGNANI-SAZONOV 0-3 7-11/10-12/10-12

BENEVELLI-CALARCO 1-3 11-8/10-12/5-11/8-11

FRIGERI-SAZONOV 2-3 11-13/8-11/11-9/11-8/7-11

Classifica

1 SILVER LINING MILANO PUNTI 18

2 TECO CATTINA 16

3 A&G MARCO POLO BRESCIA 14

4 KLAUS MONTICHIARI 10

5 BRUNETTI CASTELGOFFREDO 8

6 VILLA ROMANO’ 4

7 HAMMERS NERVIANO 2

8 PANINOLAB BAGNOLESE 0

Serie C1

Con Simone Dernini impiegato solamente come tecnico, il resto lo fa un Leonardo Milza impeccabile, con il giovane Armani e Molinari a chiudere il cerchio. Il Corte rimane capolista solitario.

VERIX POVIGLIO – TECO FUMARA 1-5

Tabellino

CARRARESI-MOLINARI 3-2 11-8/9-11/6-11/5-11/11-9

VESCOVI-ARMANI 0-3 8-11/13-15/9-11

LUNARDINI-MILZA 0-3 1-11/4-11/9-11

VESCOVI-MOLINARI 0-3 6/11/7_11/9_11

CARRARESI-MILZA 0-3 5-11/11-13/7-11

LUNARDINI-ARMANI 1-3 5-11/2-11/11-9/11-13

Classifica

1 TECO FUMARA PUNTI 18

2 COBI MODENA 12

3 GIARA FERRARA 12

4 VERGATI SARMEOLA PD 12

5 ROSSETTO VERONA 8

6 BATTISTINI S.POLO DI TORRILE PR 6

7 BRUNETTI CASTELGOFFREDO 4

8 VERIX POVIGLIO RE 0

Serie regionali

Serie C2

CDR MODENA – TECO CATTINA 1-5

Baroni D. (2), Colombi F. (2), Armani F. (1). Teco seconda in classifica.

Serie D1

AUDAX RE – TECO FUMARA 3-5

El Aazri M. (1), El Aazri Y. (2), Rossi N. (1), Bragadini A. (1). Teco seconda in classifica.

Serie D2

AUDAX RE – TECO FUMARA 1-5

Ferrini A. (1), El Aazri A. (2), Miserotti S. (2), Bassi S. (0). Teco seconda in classifica.

Serie D3

SAN PAOLO PARMA-TECO FUMARA 2-5

Armani. M. (2), Grandi L. (2), Vacca F. (1). La vittoria nello scontro diretta vale la testa della classifica.