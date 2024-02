Nuovo gruppo di acquisto solidale per impianti fotovoltaici lanciato da Legambiente Piacenza, si tratta del 5° GAS in provincia di di Piacenza.

Nuovo gruppo di acquisto solidale a un anno di distanza

Ad un anno di distanza dall’avvio del 4° Gruppo di Acquisto Solidale (GAS) fotovoltaico curato dal Circolo Legambiente di Piacenza e felicemente concluso, il bilancio che se ne può trarre è assolutamente positivo: sono state coinvolte 13 famiglie, alle quali se ne sono in seguito aggiunte altre 8, per un totale di 21 impianti fotovoltaici installati sui tetti delle abitazioni, tutti dotati di adeguati sistemi di accumulo. La potenza complessiva installata è stata di 108 Kw, mentre la capacità di accumulo risulta in totale di 160 Kwh: con questa potenza gli impianti sono in grado di produrre annualmente in media 120-140 Mwh di energia elettrica, che corrispondono ad un risparmio medio di 60-70 tonnellate all’anno di CO2.

Nuovo gruppo di acquisto solidale possibili trattative private

Ora, anche in virtù della persistenza per tutto il 2024 della detrazione fiscale del 50% per gli impianti fotovoltaici e l’approvazione del decreto attuativo per le comunità energetiche, il Circolo Legambiente di Piacenza vuole dare avvio ad un 5° GAS Fotovoltaico. La costituzione di un GAS consente di avviare una trattativa privata con un certo numero di installatori e di decidere collettivamente l’offerta più vantaggiosa da un punto di vista economico, dell’installazione e della assistenza e manutenzione. Dotarsi di un impianto fotovoltaico sul tetto della propria abitazione non costituisce solo uno sgravio alla propria bolletta elettrica (con le detrazioni fiscali l’impianto si ammortizza in 5-6 anni, dopo di che rappresenta un guadagno netto), ma altresì un piccolo ma importante contributo alla riduzione dell’importazione e del consumo di combustibili fossili e quindi alla tutela del clima globale.

I contatti per gli interessati

Dunque, chiunque sia interessato all’installazione di un impianto fotovoltaico sulla propria abitazione (casa singola o condominio) e sia motivato a partecipare al Gruppo di Acquisto Solidale, è invitato a comunicare il proprio interesse al Circolo Legambiente di Piacenza, tramite una email indirizzata a legambientepc@gmail.com con oggetto “5° GAS Fotovoltaico – dichiarazione di interesse”, e specificando nome e cognome e se possibile un numero di telefono. In funzione del numero di soggetti interessati al GAS, il Circolo deciderà se procedere o meno alla sua costituzione. Una volta costituito il GAS, tutte le successive incombenze (definizione del capitolato di gara, identificazione dei possibili fornitori, trattativa privata, ecc.) saranno decise dalla assemblea degli aderenti, in presenza o online. L’adesione al GAS è gratuita, l’unica richiesta è l’iscrizione al Circolo Legambiente di Piacenza qualora l’installazione dell’impianto abbia esito positivo con piena soddisfazione dell’interessato.