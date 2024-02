Anche a Piacenza la protesta degli agricoltori: “Manifestiamo anche per i cittadini, la nostra fine è la vostra fame” – AUDIO e VIDEO

“Non volevamo bloccare il traffico in tangenziale come protesta, siamo dalla parte dei cittadini. Speriamo solo che restare in questo piazzale possa servire a qualcosa”. Protestano sia per loro che per gli italiani.

Protestano per loro, dal momento che i conti (quelli in banca) tornano sempre meno, tra materie prime a prezzo maggiorato o acquistato all’estero, burocrazia, costi.

Manifestano per gli italiani, perché a breve potremmo ritrovarci a dover mangiare carne creata in laboratorio o insetti. Quella degli agricoltori è una battaglia che riguarda tutti. Ed è questo il messaggio che loro stessi vogliono mandare.

A dire il vero questa mattina la tangenziale l’hanno bloccata eccome. Ma non faceva parte della manifestazione: immaginate centinaia di trattori che si danno appuntamento nel piazzale dello stadio Garilli alle 10,30, ebbene il traffico è inevitabile. Ma anche in questo caso gli automobilisti di passaggio suonavano e gesticolavano e non per mandare a quel paese i conducenti dei trattori. Suonavano e gesticolavano in segno di solidarietà. Perché molti cittadini hanno capito che senza l’agricoltura anche loro rischiano, in salute ed economia.

Le motivazioni della protesta sono tante e articolate. Una delegazione consegnerà un documento dettagliato al prefetto nel corso di un incontro previsto in serata. Ma a grandi linee, prima di entrare nel dettaglio, si possono sintetizzare così. Le materie prime e il carburante hanno raggiunto prezzi insostenibili che non possono competere con le retribuzioni. Gli agricoltori coltivano, ma i trasformatori (quelli che producono il cibo vero e proprio) preferiscono acquistare le coltivazioni all’estero: “Qui non è solo una questione economica che riguarda noi – spiega uno dei manifestanti – perché all’estero hanno la possibilità di utilizzare pesticidi e sostanze che qui in Italia sono illegali. E se sono illegali ci sarà un motivo: ne va anche della salute del consumatore”.

“L’Unione Europea punta a ostacolare l’agricoltura italiana per indebolire il mercato europeo e aprirsi a mercati esterni. Favoriscono l’importazione da paesi come Canada o Ucraina dove usano glifosato e l’introduzione di nuove abitudini alimentari tra insetti e carne in laboratorio”, commenta un altro.

“Dagli anni ’80 a oggi le aziende agricole sono passate da circa 3 milioni a un solo milione. Dobbiamo capire che noi siamo alla base della società perché siamo cibo, alimentazione”.

L’ELENCO DELLE RICHIESTE

Per dovere di informazione riportiamo l’elenco delle richieste che gli agricoltori muovono allo Stato e all’Europa, utilizzando un documento ufficiale stilato dal Coordinamento Nazionale Riscatto

Agricolo.