Nuovo look alle strade di Borgotrebbia, Tassi: “Risolte molte criticità e ripristinata la piena fruibilità”

Si sono conclusi da poco diversi interventi di riqualificazione del manto stradale a Borgotrebbia, che hanno permesso di risolvere diverse criticità evidenziate anche dagli abitanti della zona. “La cura delle strade e dei marciapiedi – sottolinea l’Assessore ai Lavori Pubblici Marco Tassi – su cui abbiamo investito molto in questi anni, ci ha permesso di realizzare oltre 250 interventi che hanno recuperato anni di incuria e abbandono”.

A Borgotrebbia, i recenti lavori hanno interessato il tratto di via Dei Bazachi nei pressi di via Berzolla, per circa 160 metri che risultavano particolarmente ammalorati. In Via Monte Alfeo è stata rifatta la pavimentazione di un tratto di strada nei pressi dell’intersezione con via Trebbia e in via Montecarevolo un altro tratto di circa 200 metri tra la rotatoria tra la stessa via Montecarevolo e via Anguissola (rotatoria compresa), fino al sottopasso ferroviario.

Infine, in via Trebbia è stato sistemato il tratto tra l’intersezione (compresa) fra via Richetti e vicolo Chiarone per una lunghezza di circa 480 metri.

“I lavori proseguono ora con la tracciatura della segnaletica orizzontale – conclude Tassi – che risulta fondamentale per garantire la massima sicurezza alla circolazione stradale e al passaggio di bici e pedoni”.