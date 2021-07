Oltre 100 mila metri quadrati, 14 sale operatorie e fino a 600 posti letto: ecco come potrebbe essere il nuovo ospedale – FOTO, AUDIO e INFO

Sei piani, 1500/2000 posti auto, 500 posti letto per 100mila metri quadrati. Sono i numeri che potrebbero identificare il nuovo futuro ospedale. Ma anche tanta tecnologia. Questa mattina Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia Romagna, Raffaele Donini, Assessore alle Politiche per la Salute, Regione Emilia Romagna, Ing. Luca Baldino, Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Piacenza e Patrizia Barbieri, Sindaco di Piacenza hanno presentato lo studio di fattibilità e del progetto preliminare del nuovo Ospedale.

Come detto si parla di 500 posti letto (espandibili a quasi 600), 14 sale operatorie, 10 sale endoscopiche, 6 sale emodinamica/radiologia interventistica.

Una volta concluso l’iter di affidamento dei lavori con tutte le gare del caso, i lavori dovrebbero durare circa 44 mesi.

“Abbiamo dimostrato che la Regione mantiene le promesse e che Piacenza non è lontana da Bologna, come sentivo dire un tempo. Un ospedale che terrà conto delle moderne tecnologie come sistemi di movimentazione robotizzati, posta pneumatica, monodose e gestione informatizzata del farmaco, automazione dei magazzini.

Tecnologia votata al risparmio energetico e al rispetto dell’ambiente

Coibentazione ed esposizione

Controllo automatico luci ed energia

Pannelli fotovoltaici

Pompe di calore ad acqua di falda

Impianto di trigenerazione

Parcheggi piantumati a bassa densità

Aree verdi

Pista ciclabile – mobilità sostenibile