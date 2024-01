Occupare la scuola? Daniele Novara: “E’ un gesto d’amore” – AUDIO

Nei licei studenti e studentesse tornano a fare occupazione e già si parla di sanzioni: sospensioni, 5 in condotta, bocciatura. Ma davvero occupare le scuole è un gesto così grave? Secondo il noto pedagogista piacentino Daniele Novara si tratta du un atto di amore straordinario nei confronti della scuola stessa.

Certamente gli atti vandalici vanno sanzionati, ma l’idea di occupare un istituto rappresenta un incredibile patrimonio di interesse e sensibilità verso questa istituzione, che si concretizza con autogestioni, dibattiti, incontri e discussioni. Come successe ai tempi del Covid, quando gli studenti furono in prima linea a chiedere la riapertura, lo stesso accade a fronte delle incredibili difficoltà della scuola.

Quindi c’è interesse

Uno studente svogliato va al bar e non a scuola. Uno studente interessato la occupa, la vuole vivere fino in fondo. E’ un gesto profondo. Ho usato il termine amore che alimenta la passione degli studenti che si fermano a scuola addirittura più del tempo necessario.

Qual è la richiesta principale?

Poter vivere la scuola come un momento di ricerca, di conoscenza reale, di scoperta, di passione, di interesse. Il tutto uscendo dai binari del passato, del giudizio, dei voti preclusivi, della scuola come gara. I ragazzi e le ragazze rifiutano di andare a scuola per vedere chi è il più bravo, chi prende i voti più alti, e fanno bene.

La scuola non è una gara è un concetto che verrà ribadito il 20 Aprile durante il convegno nazionale del CPP Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti di cui lo stesso Daniele Novara è fondatore e direttore (link per le informazioni).

