Oltre l’Autismo Piacenza e Rotary: l’unione fa la forza – AUDIO

Oltre l’Autismo Piacenza e Rotary piacentini: quando l’unione fa la forza.

Incontro sabato 29 aprile, tra gli operatori dell’associazione Oltre L’autismo Odv , della Cooperativa San Giuseppe di San Bonico e i presidenti dei 7 Rotary presenti nel nostro territorio. Un modo per ringraziarli della loro generosità per aver organizzato un service di sostegno ai ragazzi dell’associazione.

Oltre l’autismo Piacenza, il service dei Rotary

“Con il service promosso dai sette Rotary piacentini, sono stati raccolti 5 mila euro che hanno contribuito all’acquisto di materiale fondamentale per i ragazzi dell’associazione, per poter svolgere la loro attività lavorativa quotidiana – ha raccontato Maria Grazia Ballerini – attività che permette ai 70 giovani un reinserimento lavorativo che in alternativa sarebbe impossibile”

Si tratta della prima iniziativa del genere che ha riunito sotto lo stesso fine i 7 club.

Oltre l’Autismo Piacenza di cosa si occupa

“La nostra associazione ha come intento il sostegno di persone disabili molto gravi, che non hanno alcuna possibilità di essere inseriti in contesti lavorativi veri – ha spiegato la presidente dell’associazione – sosteniamo anche persone fragili inviate dai servizi sociali in stage, perchè rimaste fuori dai contesti lavorativi o dall’asl per essere reinseriti”.

L’associazione raccoglie commesse dalle aziende di cui poi si occuperanno i ragazzi seguiti da operatori, operai e volontari.

Audio intervista con la Pres. Maria Grazia Ballerini

Oltre l’Autismo Piacenza la qualità della vita

“In questo contesto si vengono a creare anche dei rapporti di amicizia, legami umani forti in un contesto lavorativo – ha detto Ballerini – che diventano riabilitativi per queste persone, un vero e proprio ritorno alla vita”.

Potere offrire a delle persone fragili una qualità di vita di altissimo livello, da loro una prospettiva futura di serenità.

Diventare volontario

“I volontari sono risorse uniche preziosissime, fondamentali, noi siamo sempre alla ricerca di persone che vogliano mettersi in gioco – ha spiegato Maria Grazia Ballerini – sono un patrimonio inestimabile perché ci mettono, tempo, cuore, dedizione e quelli che sono i propri talenti”.

La presenza dei volontari da la possibilità ai ragazzi del centro di poter sviluppare amicizie e rappresentano una presenza fondamentale se in continuità.

Ballerini ha voluto sottolineare:” Vorrei che le persone non fossero spaventate dai nostri ragazzi perchè magari non riescono a comunicare, oppure a parlare, ci si sente incapaci di avere una relazione con loro, è comporensibile, ma non sarete mai soli”.

Informazioni

Per coloro che volessero intraprendere un percorso con Oltre L’Autismo Odv , tutte le informazioni e i contatti sono reperibili sulle pagine social o sul sito ufficiale.