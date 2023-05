Tornano il 6 e 20 maggio “I Sabati della comunicazione” con don Luca Fossati

Tornano il 6 e 20 maggio a Piacenza “I Sabati della comunicazione” con il sacerdote milanese don Luca Fossati. Fra i temi, come si promuove un evento e come si affronta una situazione di crisi?

Come organizzare la strategia digitale per la comunicazione di un evento pastorale e per affrontare una situazione di crisi? Sono questi alcuni dei temi che verranno affrontati nei nuovi incontri de “I Sabati della comunicazione” in programma il 6 e 20 maggio a Piacenza.

All’iniziativa, promossa dall’Ufficio Comunicazioni della diocesi, interverrà il sacerdote milanese don Luca Fossati. 41 anni, laureato in Scienze della comunicazione all’Università Cattolica, prete dal 2009, don Fossati collabora con Rai e TV 2000 e si occupa di web, telecomunicazioni, media education e regia audiovisiva.

I Sabati della comunicazione

Fra le attenzioni al centro dei lavori, anche la domanda su come i mezzi di comunicazione, da quelli cartacei ai social, possono aiutare a dare un’identità comune alle Comunità pastorali in diocesi? Verranno presentate anche alcune esperienze comunicative in atto da parte di alcune parrocchie e Comunità pastorali.

Il programma

Sabato 6 maggio alle ore 9.30 al Seminario vescovile di via Scalabrini 67 a Piacenza: “Comunicare la Chiesa e l’esperienza della fede nell’era dell’informazione virale”. Come è cambiato il contesto comunicativo in questi anni: dalla logica broadcast alla comunicazione targettizzata. L’importanza di essere riconoscibili. Efficacia comunicativa vs noise informativo. L’importanza di agire a partire da un progetto comunicativo.

Sabato 20 maggio alle ore 9.30 alla Sala delle Colonne della Curia vescovile: “Come organizzare la strategia digitale per la comunicazione di un evento pastorale e per affrontare una situazione di crisi?”.