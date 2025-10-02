Open day delle professioni della salute, studenti alla scoperta della sanità piacentina

2 Ottobre 2025 Redazione FG Attualità
Domani, venerdì 3 ottobre, alle ore 9 al Collegio Morigi di Piacenza (via Taverna 37) si inaugura il primo Open day delle professioni della salute promosso dall’Azienda Usl di Piacenza.

L’iniziativa, in programma venerdì e sabato, nasce per orientare studenti e famiglie nella scelta del futuro percorso formativo post diploma, aprendo le porte a 24 diverse professioni sanitarie: dai medici agli infermieri, dalle ostetriche ai fisioterapisti, fino a logopedisti, psicologi, tecnici sanitari e veterinari.

Attraverso laboratori interattivi, talk e testimonianze dirette dei professionisti, i ragazzi potranno entrare nel cuore del lavoro in sanità, scoprendo le competenze e le opportunità di carriera di un settore in continua crescita.

All’inaugurazione di domani mattina interverranno Andrea Contini, direttore assistenziale dell’Azienda Usl di Piacenza e il sindaco di Piacenza Katia Tarasconi. 

