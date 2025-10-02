Attività sportiva gratuita per i figli delle famiglie in difficoltà, al via il progetto di Panathlon

Presentato il progetto che, grazie alla collaborazione tra l’associazione Panathlon Piacenza e numerose realtà del territorio, consentirà a bambini e ragazzi i cui nuclei familiari sono accompagnati dai Servizi Sociali del Comune di praticare gratuitamente un’attività sportiva.
A illustrare i dettagli dell’iniziativa sono intervenuti l’assessore alle Politiche educative e sport Mario Dadati, l’assessora alle Politiche per l’Infanzia, la solidarietà e l’inclusione sociale Nicoletta Corvi, per l’associazione Panathlon Club Piacenza La Primogenita il fondatore e past president Luigi Ballani e il presidente in carica Paolo Gentilotti, nonché per il Comune di Piacenza le referenti del progetto Paola Poggi, responsabile dell’Unità operativa Minori dei Servizi Sociali e Federica Mandelli educatrice professionale.
Scopo dell’associazione Panathlon Club Piacenza La Primogenita è l’affermazione dell’ideale sportivo e dei suoi valori morali e culturali come strumento di formazione ed elevazione della persona. L’associazione ha messo a disposizione, presso alcune società sportive del territorio piacentino, una trentina di posti per la frequenza gratuita di un’attività sportiva. In particolare: nuoto, pallavolo, calcio, basket, scherma, rugby e baseball.
Per tutte le attività sportive sono previsti cinque posti per bambini\e di età compresa tra gli 8 e i 12 anni, per il nuoto invece sono previsti due posti. I minori sono stati individuati tra quei nuclei in carico al Servizio sociale Minori, è stata quindi fatta una proposta alle famiglie per la frequenza a una delle attività sportive citate.