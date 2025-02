Ora Pro Comics, aperte le iscrizioni al Concorso per sceneggiatori emergenti di fumetti dedicato ad Ade Capone – AUDIO

Ora Pro Comics, promuove l’ottava edizione del Concorso per sceneggiatori emergenti di fumetti dedicato alla figura di Ade Capone, sceneggiatore, scrittore, autore televisivo, editore e scopritore di grandi talennti di origini piacentine

Ora Pro Comics, l’associazione

“E’ un’associazione culturale piacentina che ormai ha oltre 10nni di storia – racconta Federico Zucca di Ora Pro Comics Piacenza – organizziamo eventi, incontri, mostre a tema fumetto, come si evince dal nome. Abbiamo fatto il festival del fumetto di Piacenza, facciamo Eroi a Grazzano altro evento a Grazzano Visconti, organizziamo incontri, con autori così i lettori possono incontrare chi fa i fumetti.

Ora Pro Comics, il concorso

“ll concorso per sceneggiatori emergenti di fumetti è nato sull’onda, anche emotiva per la scomparsa di Ade Capone, che era un grande sceneggiatore di fumetti, tanto altro a dire la verità, perché era comunque una figura di spicco del mondo del fumetto, ma poi ha lavorato in tv, ha fatto come autore televisivo programmi noti come Mistero, Il Bivio, altre cose su Italia Uno, un editore, uno scopritore di talenti nel mondo del fumetto scomparso purtroppo dieci anni fa, ricorre quest’anno il decimo anniversario, abbiamo pensato di intitolare qualcosa lui e abbiamo avuto l’idea di pensare a questo concorso per sceneggiatori di fumetti. Si tratta di una cosa unica in Italiaed ha avuto un grande riscontro di pubblico”.

Intervista con Federico Zucca di Ora Pro Comics

Un concorso che vincono tutti

“Si tratta di uno scritto piuttosto con dei fumetti disegnati, abbiamo pensato a questa forma, ha avuto successo se non altro perché appunto la partecipazione è gratuita, dà la possibilità a tutti di scrivere un fumetto, di presentarlo a dei giudici che danno un feedback a tutti i partecipanti. Si tratta quindi di un concorso dove tutti vincono, perché il premio prevede un feedback da più giudici sul lavoro presentato, una bella cosa che piace ai partecipanti”.

Ora Pro Comics, ottava edizione del concorso

“Siamo arrivati alla decimaedizione, nonostante siamo operativi da 10 anni, ma putroppo siamo stati fermati dal covid. Da 10 anni ci occupiamo della promozione e divulgazione dell’arte del fumetto”.

Ora Pro Comics, come si partecipa

“Partecipare é abbastanza semplice perché abbiamo pensato ad una formula che fosse aperta a tutti, soprattutto a chi non è abituato a sceneggiare di fumetti, quindi si tratta di inventare una storia che si sviluppa poi su otto tavole, vuol dire otto facciate di un fumetto per intenderci, una storia autoconclusiva che abbia quindi un’idea che può essere intesa come soggetto, poi una sceneggiatura che vuol dire scrivere i propri dialoghi, quindi presentare un documento scritto, senza disegnare, quindi è aperto a chi ha una storia in mente o chiusa in un cassetto. Basta inviare una mail a oraprocomics@gmail.com il tutto entro e non oltre il prossimo 25 aprile”.

Ora Pro Comics, le selezioni

“La premiazione si svolgerà il 10 maggio, quindi dal 25 aprile al 10 maggio le storie vengono tutte lette dai giudici, la premiazione si svolgerà a Salsomaggiore all’interno di un evento fatto apposta per celebrare un po’ questa figura di Ade, ma anche il concorso a lui dedicato, il 10 maggio quindi a Sassomaggiore, perché Ade Capone era originario del Piacentino, quindi è un nostro concittadino, dopodiché un personaggio noto praticamente sicuramente in tutta Italia come il minimo che possiamo annoverare tra i concittadini anche di Salsomaggiore

Ora pro comics, la giuria del concorso

La giuria è composta da Alessandro Sisti, presidente di giuria e grande sceneggiatore Disney, Pietro Gandolfi, scrittore e sceneggiatore di fumetti oltre che esperto di autoproduzioni, Franco Garioni, fumettista e direttore della Scuola di fumetto di Piacenza e Marco Fumi, artista e titolare di una storica fumetteria. Si aggiungeranno altri giudizi autorevoli come successo in passato grazie a Moreno Burattini e Diego Cajelli.

Informazioni

Tutte le informazioni e bando del concorso (che allego anche per comodità) sul nostro sito: https://www.oraprocomics.it/ade-capone/

La premiazione

La premiazione del concorso avverrà il 10 maggio 2025 in occasione della quarta edizione di Fumetti in Liberty, un evento dedicato al concorso che si tiene a Salsomaggiore, il paese di Ade Capone (allego locandina). Quest’anno per il decimo anniversario della sua scomparsa sarà un grande evento, saranno tantissimi gli Ospiti presenti: Giancarlo Olivares, Stefano Vietti, Elia Bonetti, Leo Ortolani, Sergio Gerasi, Moreno Burattini, Michele Cropera, Matteo Mosca, Christian Galli, Alessandro Sisti, Paolo Bisi, Nicola Genzianella, Pietro Gandolfi e non solo.