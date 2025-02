Da segnare sul calendario la data di sabato 15 febbraio, quando avranno luogo due belle iniziative in Biblioteca a Rivergaro: oltre all’inaugurazione della nuova mostra di Percorsi Diversi, sarà presente il musicista blues e cantautore Fabrizio Poggi, insieme alla giornalista Serena Simula, a presentare il libro “BELIEVE”.

Biblioteca a Rivergaro, il 15 febbraio inaugurazione della mostra Percorsi Diversi

La nuova mostra di Percorsi Diversi vedrà esposte le opere di due artiste: Antonella Lenti e Sandra Ercolani. Antonella Lenti, vincitrice del Premio Diara 2023, giornalista, scrittrice, sembra completare con l’arte quella parte di se che spesso esprime nella scrittura. Le sue opere sono in parte materiche con temi di analisi contemporanea.

Sandra Ercolani è stata invece segnalata, nello stesso Premio Diara del 2023, per la delicatezza e la tecnica dell’acquerello. Architetto ed insegnante, le sue opere sono spesso un condensato visivo ed emotivo delle immagini che la circondano, dove riesce a trasportare leggerezza ed evanescenza.

La mostra è esposta nella Biblioteca di Rivergaro, e rimarrà aperta ad ingresso libero fino a sabato 1 marzo. L’inaugurazione si terrà alle ore 16.30

A seguire, come già segnalato, ci sarà la presentazione del libro “Believe” con Fabrizio Poggi e Serena Simula.

Fabrizio Poggi è un cantautore e armonicista blues, con alle spalle oltre venticinque album, la partecipazione a numerosi festival blues italiani e americani, collaborazioni con importanti cantautori, artisti blues e rock italiani e internazionali.

Nel 2018 è stato candidato ai Grammy Awards insieme al bluesman newyorkese Guy Davis con l’album SONNY & BROWNIE’S LAST TRAIN. Nel Giugno 2024 è stato insignito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dell’Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana per meriti artistici.

Nelle conversazioni con la giornalista Serena Simula, Poggi racconta di sé, di musica, ma soprattutto di sogni, obiettivi e sacrifici per realizzare ciò in cui crede davvero, dando vita al libro: “Believe, Conversazioni con Fabrizio Poggi”.

Il libro può essere considerato una biografia-intervista, che racconta la sua vita con la musica, il suo sogno di suonare il blues, l’amore per l’armonica a bocca, le disavventure e i tanti ostacoli che ha dovuto affrontare, fino a diventare il primo italiano candidato ai Grammy Awards nella categoria “Best Traditional Blues Album”.

La presentazione si terrà alle ore 17.30, sabato 15 febbraio, presso la Biblioteca di Rivergaro.