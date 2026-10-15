Eventi a Piacenza e dintorni fino a domenica 18 settembre

In questo spazio è possibile consultare il calendario degli eventi in programma a Piacenza e provincia fino a domenica 18 settembre 2026.

Lunedì 12 ottobre

Alle 18, al PalabancaEventi di via Mazzini, si tiene una lezione dell’esperto Gabriele Pinosa.

Giovedì 15 ottobre

Alle 18.30, nel Salone d’Onore della Fondazione di Piacenza e Vigevano, la presentazione del libro di Arianna Gnutti.

Attraverso il Novecento, un percorso in dieci tappe con Lucia Pini alla Ricci Oddi dal 15 ottobre al 22 aprile.

Venerdì 16 ottobre

Dopo la vittoria alla 42ª edizione del Premio Venezia, Ruben Xhaferi sarà al Teatro Municipale di Piacenza alle 20.30 con il suo recital pianistico.

Il secondo incontro della Scuola Genitori di Piacenza, insieme alla pedagogista Maria Teresa Pepe, è in programma alle 17.15 presso il Liceo Scientifico Respighi, in Piazzale Genova 1.

Alle ore 20.30 il Teatro Municipale di Piacenza ospiterà il concerto conclusivo del Val Tidone Festival 2026.

Sabato 17 ottobre

Il Borgo delle Zucche a Grazzano.

Visioni, forme e colori sono la chiave d’interpretazione dei lavori esposti nella mostra che apre a Cremona il 17 ottobre alle ore 17 e che resterà allestita nella sala Borsino in via Solferino, 29 fino al 25 ottobre.

Il Teatro President apre la nuova stagione con una serata in ricordo di Wilma Solenghi.

Il riarmo dell’Unione europea, il piano SAFE e le possibili conseguenze sulle condizioni di vita e di lavoro saranno al centro dell’incontro pubblico in programma alle 16, al Park Hotel di Piacenza, in strada Valnure 7.

Alle ore 20:30 il Teatro di Grazzano Visconti chiude la sua intensa rassegna autunnale dedicata alla rivisitazione della tradizione con “E lee la va in filanda”.

Domenica 18 ottobre

Castagnata e Mercanti di Qualità a Gossolengo.

Castagnata a Quattro Zampe a Rottofreno.

Progetto Pronti, Partenza, Joelette Piacenza: il primo corso si terrà alle ore 10 presso l’Aula Didattica del Parco Fluviale del Trebbia, in località La Rossia a Gossolengo.

Il Borgo delle Zucche a Grazzano.

Alle ore 11 al Salone dei Concerti del Conservatorio Nicolini è previsto il recital pianistico Il canto sul pianoforte.

Milestone Live Club: alle ore 18Vladimir Kostadinovich 5ET con Joe Locke.

Rassegne, mostre e vari appuntamenti

Notti Benefiche al Teatro Politeama fino al 2 aprile 2027.

A Rivergaro si balla anche in autunno con la “Balera del Trebbia”, grandi orchestre fino al 16 dicembre 2026.

Alla Casa delle Associazioni a Piacenza si tiene il ciclo di incontri “Chi scaglia storia sbaglia politica” fino al 13 novembre 2026.

“Musica al Lavoro 2026”: diritti, memoria e libertà in quattro appuntamenti culturali fino al 20 novembre 2026.

Val Tidone Festival 2026, fino al 16 ottobre.

Bobbio Classica 2026, fino all’8 dicembre 2026.

Concerti aperitivo della domenica, fino all’1 novembre al Nicolini.

Milestone Live Club 2026/2027 fino al 20 febbraio 2027.

GOTHICA Fall 2026 fino al 17 ottobre 2026 presso il Teatro di Grazzano Visconti.

Settimana Organistica Giuseppe Zanaboni fino al 15 novembre 2026.

Fino al 18 ottobre 2026 Palazzo Ghizzoni Nasalli ospita la seconda edizione di “Liberi di esporre”.

I Mercoledì della Medicina fino al 9 dicembre 2026.

Visioni, forme e colori sono la chiave d’interpretazione dei lavori esposti nella mostra a Cremona allestita nella sala Borsino in via Solferino, 29 fino al 25 ottobre.

Attraverso il Novecento, un percorso in dieci tappe con Lucia Pini alla Ricci Oddi dal 15 ottobre al 22 aprile.

Stagione del Teatro Duse di Cortemaggiore 2026/2027 dal 23 ottobre al 9 maggio.

Stagioni di teatro ragazzi: la Rassegna di teatro per le famiglie “A teatro con mamma e papà” alla 32° edizione e la Rassegna di teatro scuola “Salt’in Banco” alla 47° edizione. Appuntamenti a Piacenza fino al 28 maggio 2027.

Un viaggio nella Divina Commedia, il Codice Landiano al centro della mostra dedicata a Dante a XNL dal 17 dicembre 2026 al 18 aprile 2027.

“Le mafie sotto casa. Piacenza allo specchio”, ciclo d’incontri a Piacenza dal 22 ottobre al 3 dicembre.

Mappe: la mostra è visitabile nell’atrio d’onore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, in via Emilia Parmense 84, a Piacenza fino al 10 novembre 2026.