Paintball – Niente da fare in Coppa Italia: la squadra di Piacenza esce ai gironi

In data domenica 23 Ottobre, si è svolta ad Arezzo la finale di Coppa Italia 2022 Fidasc Paintball, alla quale ha partecipato la squadra di Piacenza capitanata da Claudio Campioni, qualificatasi per tale finale dopo essersi distinta nelle qualificazioni delle tappe Interregionali del Nord svoltesi a Modena.

Durante tali tappe interregionali, la squadra di Piacenza si è distinta per la crescita esponenziale che ha dimostrato in campo sia per risultati che per tecnica, grazie agli all’innesto in rosa di Mattia Andriollo, giocatore pluri-titolato, e già campione d’Italia negli anni passati con gli Scorpions Milano che nella stagione 2022 ha fatto da coach in campo per la nostra squadra.

Alla finale di Arezzo, per contendersi il titolo di campione “3men”, erano presenti 15 squadre provenienti da tutta Italia. I ragazzi di Piacenza sono sfortunatamente però capitati in un girone molto difficile, con due delle squadre che sono poi andate sul podio (Roma Fortezza e Parma RangersX, qualificatesi rispettivamente prima e terza nella classifica finale), ed a nulla è valsa la bellissima vittoria per 2-0 contro la rappresentativa di Firenze Fast Purple, per passare la fase a gironi.

La squadra piacentina conta su un bel gruppo di ragazzi, formato oltre che dai già citati Claudio Campioni e Mattia Andriollo, da Ronny Cumbal, Elia Rancan e Valerio Soprani, ma è sempre alla ricerca di nuove leve che vogliano provare a cimentarsi in questo nuovo ed adrenalinico sport.

Nel frattempo, si voleva informare che, per chiudere la stagione 2022, anche quest’anno, come già nel 2019, la società Paintball Piacenza ospiterà la Finale Regionale Amatoriale Fidasc, dove parteciperanno le squadre amatoriali di paintball vincitrici nei rispettivi tornei amatoriali organizzati dalle varie società federali dell’Emilia Romagna.

L’evento avrà inizio alle ore 10 di domenica 30 Ottobre, per concludersi nel pomeriggio con le premiazioni.