Allo Spazio Mostre di Palazzo Farnese la collettiva “Meet.Her.Eyes” aperta fino all’8 gennaio 2023

Lo Spazio Mostre di Palazzo Farnese ospiterà dal 17 dicembre all’8 gennaio prossimi, con ingresso libero e gratuito negli orari di apertura dei Musei Civici, la mostra “Meet.Her.Eyes”, promossa dal Collettivo FotoArte Farnese in collaborazione con l’associazione Sine Tempore e con il Comune di Piacenza.

Si tratta della terza edizione di un’iniziativa che, sulla scia delle due precedenti realizzate a Travo e Bobbio, trova il suo fondamento nello slogan “arte per tutti, tutti per l’arte”. Filo conduttore della collettiva, il ritratto femminile declinato attraverso la scultura, la pittura, la fotografia e le installazioni, nelle opere di Michela Aimi, Michele Aldi, Paolo Beltrami, Carlo Bensi, Alessandro Bernieri, Severino Bertuzzi, Isella Bongiorni, Donatella Borsotti, Valentina Boselli, Francesca Camboni, Massimiliano Campelli, Laura Capellini, Elvira Elisa Cassarà, Elena Cavanna, Valentina Colombo, Davide De Paoli, Giancarlo Facchini, Francesco Fazio, Rita Fornasari, Emanuele Indolfi, Chiara La Rosa, Monica Leonardo, William Maffezzoni, Davide Malvermi, Rodolfo Milani, Massimiliano Meroni, Gualtiero Muti, Onofrio Nicocia, Tiziana Anna Paffile, Moreno Pennacchia, Carla Piazza, Mario Righi, Claudio Sangiorgi, Jack Sesenna, Lorenzo Schiavi, Maria Lisa Skarpa e Gianluigi Zoncati, con un omaggio in video art alla memoria di Lino Budano, in collaborazione con Ana Spasic.

La mostra, curata nell’organizzazione e nella realizzazione del catalogo da Maria Lisa Skarpa e Tiziana Anna Paffile che hanno seguito anche l’allestimento con Gianluigi Zoncati, Carla Piazza, Jack Sesenna e Davide De Paoli – con l’apporto di alcuni testi a cura di Rosella Farina, presidente di Sine Tempore – sarà inaugurata sabato 17 dicembre alle 17 con un aperitivo per il vernissage, prevedendo un appuntamento speciale anche nella giornata di venerdì 30 dicembre: alle 15, andrà in scena l’evento fotografico “Un ritratto per ricordo #meetyoureyes”, che permetterà ai visitatori di essere immortalati in un ritratto da alcuni fotografi del gruppo FotoArteFarnese.

L’interattività sarà, invece, una costante dell’esposizione, grazie alla possibilità di commentare in tempo reale ciò che si vede e si osserva visitando la mostra: un’alternativa provocatoria alla virtualità dei social network, proponendo un’occasione di partecipazione, coinvolgimento attivo e condivisione che nell’aggregazione culturale favorisca il dialogo e il confronto con un ancoraggio alla realtà e all’intensità dell’esperienza.

La mostra sarà accessibile il martedì, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, dal venerdì alla domenica con orario continuato dalle 10 alle 18, comprese le date del 24, 31 dicembre e 6 gennaio, nonché – sempre dalle 10 alle 18 – lunedì 26 dicembre. Apertura dalle 15 alle 18 domenica 1° gennaio, chiusura al pubblico nel giorno di Natale.

Per informazioni e approfondimenti, info@fotoartefarnese.it e 333-3997702, oltre al sito www.fotoartefarnese.it e alle omonime pagine Facebook e Instagram.