Visite guidate con la direttrice Paola Arte domenica 18 dicembre alle mostre di XNL

Una passeggiata alla scoperta delle mostre allestite a XNL in compagnia dalla direttrice Arte Paola Nicolin. È l’iniziativa “L’arte contemporanea a Natale”, evento che il Centro per le arti contemporanee della Fondazione di Piacenza e Vigevano propone per domenica 18 dicembre su due turni, alle ore 11 e alle ore 12.

L’occasione è data da “Natale in Arte, il racconto della Natività nelle collezioni artistiche piacentine” messo a punto da Rete Musei Piacenza e declinato nei luoghi culturali cittadini. XNL partecipa mettendo in rete le due esposizioni che attualmente compongono il suo programma visivo contemporaneo: la mostra Come un limone lunare, personale di Francesco Simeti e Sul vestito lei ha un corpo. Note su Sonia Delaunay con le opere di Meris Angioletti e Ulla von Brandenburg.

Per gli appassionati e per il pubblico dei neofiti dell’arte contemporanea, sarà una doppia occasione per avvicinarsi ai linguaggi con cui gli artisti di oggi dialogano con i temi connessi alla natura e alla società, accompagnati dalla narrazione coinvolgente della direttrice artistica di XNL Paola Nicolin.

Le visite guidate speciali sono aperte a gruppi di massimo 20 persone per turno. La partecipazione è libera e le prenotazioni possono essere inviate a info@xnlpiacenza.it tel. 0523.311111.