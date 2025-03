La Provincia investe sull’edilizia scolastica, quattro milioni per la palestra nell’ex area Pontieri

Sono particolarmente significativi i contenuti della variazione di bilancio approvata dal Consiglio Provinciale di ieri, e molti riguardano le scuole.

La palestra nell’area ex Pontieri

Per il finanziamento della nuova palestra programmata nell’area ex demanio Pontieri, il cui costo è salito da 3,3 a 4 milioni di euro, è stata prevista la possibilità di accensione di un mutuo. La Provincia si riserva di scegliere tra il ricorso al mutuo e l’utilizzo dell’avanzo di bilancio (già accantonato) una volta noto il costo dell’eventuale indebitamento.

Destinate risorse (pari a circa 400.000 euro) per l’acquisto (entro aprile 2025) dei moduli didattici che attualmente accolgono diverse classi dei licei Colombini e Respighi.

Messe a disposizione anche ulteriori risorse provinciali (oltre 400mila euro) per il finanziamento di interventi PNRR in via di esecuzione: stanziati 290mila euro per il Respighi, 71mila euro per l’ex Ipsia-Leonardo da Vinci e 60mila euro per la segreteria del Raineri Marcora.

Nuovo edificio scolastico a Castel San Giovanni

Slittano invece sull’esercizio 2026 (in coerenza con il Dup approvato lo scorso dicembre) le previsioni di entrata e spesa – ed il correlato finanziamento, tramite mutuo, per 2,6 mil­ioni – per la prevista costruzione di un nuovo edificio ad uso didattico nel polo scolastico medio superiore di Castel San Giovanni.

Vengono infine adeguate, incrementandole di 52mila euro, le previsioni riferite al trasferimento regionale per alunni disabili e d correlato trasferimento ai Comuni.

Per quanto invece attiene alla viabilità di competenza, si reiscrivono i fondi statali di cui al D.M. 123/2020 per i lavori di riqualificazione della Strada Provinciale n. 6 di Carpaneto nel tratto compreso tra l’intersezione per la località Ribera e la S.P. n. 10 di Gropparello: l’importo è di 1 milione di euro.

Adeguati anche gli stanziamenti relativi al fondo per le funzioni fondamentali: rispetto agli stanziamenti di bilancio attuali saranno complessivamente a disposizione maggiori risorse per 315.599 euro nel 2025, 329.563 nel 2026 e 696.304 per il 2027. Analogamente viene adeguato l’importo e il piano finanziario della spending review 2025.

Passaggi a livello

Il Consiglio Provinciale ha poi approvato il protocollo d’intesa – che coinvolge R.F.I. (Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.), Provincia e Comuni di Castel San Giovanni e Sarmato – relativo alla soppressione dei passaggi a livello insistenti sulla linea Alessandria-Piacenza nei due territori comunali. Con questo protocollo (che costituisce parziale attuazione di quanto indicato dall’Accordo Territoriale sottoscritto nel maggio 2024) anche RFI si impegna, in sostanza, ad operare in coerenza con la soluzione viabilistica individuata nel medesimo Accordo Territoriale per la tangenziale est di Castel San Giovanni. L’attuazione degli interventi previsti (ossia la realizzazione di un cavalcavia, ubicato in posizione intermedia tra gli attraversamenti a raso della linea ferroviaria esistenti, e di una viabilità di ricucitura) resta comunque subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie.

Convenzione col comune di Ferriere

Di rilievo anche l’approvazione, da parte del Consiglio, della convenzione tra Provincia di Piacenza e Comune di Ferriere relativa all’edificio un tempo sede della locale stazione dei carabinieri.

L’ente di Corso Garibaldi, proprietario dello stabile, lo mette a disposizione del Comune di Ferriere per consentire a quest’ultimo di partecipare al “Bando pubblico per la selezione di piani di sviluppo in aree dismesse o in disuso”, indetto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, per l’ottenimento di finanziamenti per riqualificare l’edificio. In caso di esito positivo l’immobile rimarrà a disposizione del Comune di Ferriere per 30 anni, mentre in caso di esito negativo l’immobile tornerà nelle disponibilità della Provincia.

Approvato, infine, il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio (per 7.054,74 euro) dovuto a una recente sentenza esecutiva della Corte di Appello di Bologna.

La parte iniziale della seduta è stata dedicata, come di consueto, alle comunicazioni dei consiglieri: focus sulle difficoltà di utilizzo della telefonia mobile in alcune aree di montagna, con i rischi connessi alle tempistiche per gli interventi di soccorso (Bonini), sulle nuove modalità della raccolta rifiuti (Morganti, Ferri, Calza), sulla collocazione nella cosiddetta “area 5” del futuro ospedale (Morganti, Ferri) e sulle modalità di convocazione della CTSS (Morganti).

Nel corso della seduta del Consiglio la presidente della Provincia Monica Patelli ha presentato la nuova dirigente del Servizio “Istruzione, Pari Opportunità, Stazione Unica Appaltante, Acquisti” della Provincia Monica Penserini, augurandole buon lavoro, e ha ringraziato per il lavoro svolto il dirigente uscente Andrea Tedaldi.