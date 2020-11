Pallavolo Sangiorgio, coach Capra commenta la nuova formula

E’ arrivato il nuovo formato del campionato di serie B2. La Pallavolo Sangiorgio prosegue con gli allenamenti in vista del debutto, fissato per il week end tra il il 23 e 24 gennaio 2021, avrà un altro format.

Coach Matteo Capra guarda al futuro preparando al meglio la squadra con intense sedute di allenamento.

“E’ chiaro la priorità diventa la possibilità di giocare. Si sta facendo di tutto per farci ripartire ed apprezzo lo sforzo che è stato fatto. Sui gironi ci sono meno squadre, è diverso dal solito potrebbe essere falsato dalla contingenza come un caso di positività può cambiare gli equilibri. Abbiamo dovuto cambiare la preparazione con un calendario differente e riprogrammare tutto il lavoro, a dicembre inizierà una seconda fase per mettere energia al motore. Un plauso a chi ci permette e ci ha permesso di di farci allenare e la consapevolezza un campionato anomalo e difficile”.

Le avversarie saranno la VAP Piacenza, T&V Civiemme Campagnola Emilia (Reggio Emilia), Arbor Interclays Reggio Emilia (Reggio Emilia), Centro Volley Reggiano (Reggio Emilia), Galileo Giovelley (Reggio Emilia).