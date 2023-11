Paolo Colombo, Roberta Bruzzone e Giovanni Bianconi in dialogo con la “Generazione Z”. Un’iniziativa rivolta agli studenti delle quarte e delle quinte degli istituti superiori.

GLI INCONTRI SI SVOLGERANNO DALLE 10,30 ALLE 12/12,30 PRESSO LA SALA DEI TEATINI – VIA SCALABRINI, 9 – PIACENZA

27 novembre – A 60 anni dall’omicidio di Jack Kennedy

Dialogo con il Prof. Paolo Colombo, docente ordinario del Dipartimento di scienze politiche dell’Università cattolica di Milano, e a 60 anni dalla morte di John Kennedy parlerà, partendo dal podcast realizzato per “Il Sole 24 Ore”, de “Il mito e il coraggio in John Fitzgerald Kennedy” utilizzando tecnologie multimediali per far rivivere quell’evento e soprattutto gli anni Sessanta negli Stati Uniti senza trascurare la figura di Kennedy. Il presidente degli Stati Uniti sarebbe diventato un mito se paradossalmente quell’assassinio non fosse stato commesso?

30 gennaio 2024 – Per un pugno di like

Dialogo con la criminologa Roberta Bruzzone. Dieci casi di femminicidi tra i più sconvolgenti di questi anni nel libro della criminologa Roberta Bruzzone con la scrittrice Emanuela Valente, “Favole da incubo”,

un viaggio attraverso tante tragedie annunciate. Un’analisi dei preconcetti culturali, degli stereotipi, che hanno favorito il diffondersi di questi barbari omicidi che colpiscono esclusivamente le donne. Una lezione al femminile sull’universo maschile e su come si deve fermare questa tragedia immane.

27 febbraio 2024 – Piazza della Loggia 40 anni dopo

Dialogo con il giornalista Giovanni Bianconi, autore di diversi volumi sulle stragi terroristiche degli anni ’70 e ’80 dello scorso secolo. Sono passati 50 anni dalla Strage di Brescia e dalla strage dell’Italicus, e attorno a quegli eventi luttuosi che segnarono il Paese in modo inequivocabile, si svolgerà un incontro dal titolo “La strategia della tensione tra Piazza Fontana e l’Italicus”, con la presenza del giornalista del Corriere della Sera Giovanni Bianconi, autore di numerosi saggi e poadcast sulle ferite d’Italia degli anni di piombo.