Volley – Gas Sales Piacenza: a Monza domenica settima giornata di campionato, curiosità e statistiche 

La gara tra Gas Sales Piacenza e Mint Vero Volley Monza in programma domenica 26 novembre (ore 20.30 diretta su Radio Sound) all’OpiquadArena di Monza chiude la settima giornata di andata del campionato di SuperLega Credem Banca.

Sfida numero dieci quella in arrivo contro la formazione brianzola. Sono nove i precedenti tra le due squadre in Regular Season e Play Off 5° posto.

Il bilancio è di cinque successi per Monza e quattro per Piacenza. Nella scorsa stagione le due formazioni si sono incontrate due volte in Regular Season con due successi per Monza.

Il match con il punteggio più alto tra le due squadre risale alla sesta giornata di ritorno della stagione 2019-2020, Mint Vero Volley Monza vinse in casa per 3-1 (25-23, 25-27, 31-29, 25-23) e la partita registrò 208 punti globali. Solo una volta, nei nove precedenti tra le due squadre, la partita è chiusa al tie break: sesta giornata di andata della stagione 2019-2020 e a vincere in rimonta al PalabancaSport fu Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza (17-25, 25-17, 15-25, 25-22, 15-12).

Per quanto riguarda il set “più combattuto”, invece, si parla della stagione 2021-2022: quinta giornata di ritorno il terzo parziale andò ai biancorossi per 34-32 che a fine gara si imposero per 3-0. Due i parziali più agevoli: il primo datato stagione 2019-2020, sesta giornata di andata, Monza si impose nel terzo set per 25-15 ma a fine partita ad esultare fu Piacenza che vinse al tie break. Il secondo nella stagione scorsa, quinta giornata di ritorno Monza si impose nel quarto set per 25-15 e a fine partita furono proprio i brianzoli ad esultare.