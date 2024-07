Fideiussione e bancabilità per il parcheggio di Piazza Cittadella, FdI: “Nessuna certezza”

“Ieri siamo stati convocati, nei fatti, ad una conferenza stampa in cui l’Amministrazione ha annunciato il tanto attesto arrivo di fideiussione e bancabilità, sebbene abbia tenuto a specificare come i documenti siano ancora oggetto di controllo. Parliamo di conferenza stampa poiché non c’è stata fornita alcuna documentazione né ci è stato possibile ottenere risposte alle nostre domande a causa della mancanza dei dirigenti, ovverosia i tecnici che stanno seguito l’iter procedurale della pratica”. Con queste parole i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia commentano la commissione che si è tenuta ieri, commissione durante la quale la giunta ha annunciato l’arrivo della fideiussione e della bancabilità, elementi che permetteranno di partire coi lavori per il parcheggio di piazza Cittadella.

LA NOTA DI FRATELLI D’ITALIA

Un epilogo, quello di ieri, a dir poco scontato, considerando che l’evidente volontà di questa Amministrazione era ed è quella di far sì che il concessionario esegua l’opera nei modi e nei tempi (ci vien da dire) ad esso più comodi.

D’altro canto, mentre i piacentini subiscono, da oltre sei mesi, l’aumento tariffario dei posteggi, il concessionario che ha già ottenuto una proroga della concessione e una riduzione del canone, ha potuto beneficiare di proroghe non previste dall’originario contratto di concessione così da consentirgli di reperire sia gli Istituti che avrebbero rilasciato la c.d. “bancabilità”, sia l’assicurazione che avrebbe rilasciato la nuova polizza fideiussoria.

Tempistiche ad hoc

Che il concessionario abbia potuto beneficiare di tempistiche “ad hoc” ne abbiamo avuta l’ennesima dimostrazione proprio durante la Commissione di ieri, quando abbiamo appreso che – in data 12 giugno – il Comune di Piacenza aveva introdotto la procedura di risoluzione contrattuale per grave inadempimente .

Questa data appare peculiare per due motivi: il primo, è che si è atteso oltre un mese prima di introdurre la procedura di risoluzione che, infatti, avrebbe potuto essere avviata già dal 6 maggio, data in cui è stata scoperta la falsità della polizza fideiussoria (in questo modo, il Comune avrebbe così avuto la possibilità di risolvere il contratto chiedendo addirittura il risarcimento dei danni).

In secondo luogo, casualità vuole che sia le garanzie bancarie, sia la nuova fideiussione, sarebbero pervenute proprio a scadenza di quei trenta giorni che, da contratto, condurrebbero alla risoluzione: se la procedura di risoluzione contrattuale è stata introdotta il 12 giugno, infatti, il Comune di Piacenza avrebbe potuto procedere con la risoluzione del contratto dopo trenta giorni: il 12 luglio.

Ma c’è di più: sempre ieri abbiamo appreso che il Comune ha interrotto la procedura di risoluzione, nonostante abbia tenuto a precisare come i documenti consegnati (bancabilità e fideiussione) debbano ancora essere oggetto di attento controllo e come, per la consegna delle aree, manchi – ancora – l’adeguamento di altra fideiussione, ossia quella sull’esecuzione dell’intera opera.

“Nessuna certezza”

Insomma: ad oggi pare non esserci certezza né in merito alla validità della c.d. “bancabilità” e della nuova fideiussione né in merito alle tempistiche circa la consegna delle aree e conseguente realizzazione del parcheggio, posto che l’Amministrazione non ha fissato – al Concessionario – alcun termine entro cui adeguare la predetta fideiussione.

L’unica cosa certa è che, ancora una volta, ai consiglieri viene risposto che se oltre allo spot di ieri vorranno vedere gli atti, dovranno fare richiesta di accesso, sempre che l’Amministrazione non eccepisca poi la segretezza /riservatezza (a che titolo?) , mentre al Concessionario non si eccepisce mai nulla in ordine al rispetto di obblighi contrattuali ben precisi (sempre a discapito, purtroppo, dell’interesse dell’Ente).