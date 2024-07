Perde il controllo della moto da enduro, 57enne soccorso in eliambulanza

Cade con la moto da enduro, grave 57enne. I fatti sono accaduti nei pressi di Travo. L’uomo stava viaggiando in sella alla propria moto lungo alcuni percorsi sterrati quando, per motivi da chiarire, ha perso il controllo del mezzo.

Cadendo a terra, il centauro ha battuto la testa. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118. Considerato il trauma cranico, i sanitari hanno disposto il trasporto all’ospedale Maggiore di Parma in eliambulanza. Le sue condizioni sono gravi anche se non sarebbe in pericolo di vita.