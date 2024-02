Parcheggio in piazza Cittadella, le osservazioni del Fondo Ambiente e Territorio

Riceviamo e pubblichiamo una nota del Fondo Ambiente e Territorio riguardante gli ultimi sviluppi del

procedimento dell’appalto comunale per la costruzione di un parcheggio sotterraneo in piazza Cittadella.

La nota del Fondo Ambiente e Territorio

La delibera di Giunta 277 del 21/12/2023 e l’Atto Aggiuntivo del contratto sottoscritto il 22 dicembre 2023 hanno definito le nuove condizioni per garantire tempi certi e correttezza di attuazione dell’appalto.

Tuttavia non hanno stabilito un termine perentorio per la presentazione della garanzia bancaria, né sanzioni pecuniarie in caso di ritardo, come risulta chiaramente dall’art. 6 commi 2 e 3 dell’Atto Aggiuntivo.

“Si dà atto che le eventuali variazioni alle tempistiche riportate nel predetto cronoprogramma non imputabili direttamente al Concessionario ovvero dovute a cause di forza maggiore, compresi eventuali ritardi nella emissione della Dichiarazione da parte degli Enti finanziatori attestante il finanziamento bancario , non costituiscono in alcun modo inadempimento del Concessionario ovvero motivi di riequilibrio del PEF.

La consegna da parte del Concessionario della Dichiarazione degli Enti finanziatori di cui al precedente comma 2, risulta essere condizione essenziale per la consegna delle aree, nonché per la decorrenza delle conseguenti collegate tempistiche di cui al cronoprogramma Allegato “D” al presente Atto.

L’ingiunzione comunale di presentare la garanzia bancaria entro 30 giorni dal 5 febbraio non produrrà effetti se l’istituto di credito attesterà che il ritardo, rispetto al termine stabilito dal Comune, è responsabilità dell’istituto stesso e non del concessionario. Ciò costituirà causa di forza maggiore a norma dell’art. 6 comma 2 dell’atto aggiuntivo.

Per quale ragione l’Atto Aggiuntivo non ha stabilito un termine ultimo oltre il quale la mancata consegna della garanzia costituisce inadempienza a prescindere dalle responsabilità del ritardo? Gli oltre 6 mesi trascorsi dal 31/7/2023, data della delibera di Consiglio Comunale di revisione del Piano Economico Finanziario che ha ridefinito le condizioni economiche dell’appalto,, non sono forse un intervallo di tempo congruo per la formazione di un contratto di garanzia?

Quali sono gli obblighi e le condizioni della garanzia finanziaria che assicurano al Comune la corretta esecuzione dell’opera nei tempi stabiliti e senza aggravi di costi?

Nel caso che il Concessionario fallisca o per qualunque motivo non rispetti gli impegni, in che misura le banche sono in grado di sostituirsi? A chi saranno addebitati eventuali maggiori costi o inadempimenti? Tutti questi aspetti devono essere definiti preventivamente, approvati e resi pubblici.

Per quale motivo il Concessionario per iniziare i lavori deve ricorrere al finanziamento di una banca e non è in grado di farlo utilizzando la quota, espressamente a ciò destinata dal contratto 2012, degli introiti dei parcheggi blu incassati dal gennaio 2013, ammontanti a svariati milioni?

Come mai questa clausola essenziale del contratto d’appalto viene ignorata in tutti i documenti e commenti relativi all’operazione? Si tratta di una somma vincolata alla realizzazione del parcheggio. A quale titolo il Concessionario la detiene? A chi spetterebbe se il parcheggio non si dovesse costruire? Al Concessionario o al Comune? In base a quale norma?

A 11 anni dall’avvio dell’appalto il bilancio risulta totalmente negativo.

La città e i cittadini di Piacenza sono in perdita da tutti i punti di vista.

I costi e la dotazione di parcheggi

I costi del parcheggio sotterraneo sono lievitati da 10 milioni di euro, come previsto dal contratto d’appalto del 2012, a 14,7 milioni. Saranno coperti dai pagamenti delle tariffe dei parcheggi blu, aumentate dal 1° gennaio 2024 per garantire la convenienza economica dell’opera.

I posti auto saranno 261, di cui solo 202 pubblici in sostituzione dei 180 posti auto di superficie oggi esistenti in piazza Cittadella e piazza Casali, destinati ad essere eliminati. Il parcheggio sotterraneo, che secondo gli atti comunali doveva essere terminato nel 2015, entrerà in funzione alla fine di agosto 2025, se i lavori non subiranno interruzioni a causa di ritrovamenti archeologici. In quel caso i costi saranno a carico del Concessionario fino a un massimo di 1.000.000 di euro e del Comune oltre tale cifra. Durante i lavori di costruzione del parcheggio sotterraneo i posti auto pubblici di superficie oggi esistenti si dimezzeranno a causa della presenza del cantiere.

La riqualificazione urbana

La trasformazione di piazza Cittadella in un piazzale per la circolazione e la sosta di automobili e bus urbani non la riqualifica esteticamente, non riduce il traffico, è fonte di inquinamento atmosferico e acustico e, per anni, i lavori e i mezzi pesanti del cantiere saranno causa di gravi disagi per le abitazioni e per le attività. Inoltre contrasta con la legge (codice dei beni culturali – decreto legislativo 42/2004 art.10 comma 4 lettera g), che ne impone la tutela, la conservazione e la valorizzazione, mediante opere ed usi coerenti con la sua natura di piazza storica e non consente costruzioni fuori o entro terra, né la riduzione del luogo a nodo viabilistico. A questo proposito è rilevante la rinnovata richiesta rivolta al Comune dalla Soprintendenza di Parma e Piacenza di presentare un progetto unitario (architettonico e degli usi) delle due piazze, Cittadella e Casali, progetto unitario mai eseguito dal Comune, che richiederà tempo per le attività di analisi e di progettazione.

In definitiva i fatti dimostrano che l’interesse pubblico di quest’operazione non sussiste e che è opportuno ripensare il modello di riqualificazione delle piazze Cittadella e Casali se si vuole rendere più attrattiva la città.