Laminati Cavanna Talk, presentato al Senato il libro che raccoglie le interviste durante Ipack Ima 2025

Si è tenuta nella Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica la conferenza stampa di presentazione del libro “Laminati Cavanna Talk. Interviste in fiera”, su iniziativa del senatore Costanzo Della Porta: si tratta di un volume che raccoglie le tante testimonianze raccolte dalla presidente di Laminati Cavanna S.p.A. – e vicepresidente di Confapi Industria Piacenza – Anna Paola Cavanna in occasione della fiera IPACK-IMA 2025.

La presentazione

Durante la prima parte della presentazione, moderata dalla giornalista Nicoletta Bracchi, hanno partecipato gli esponenti istituzionali che hanno sottolineato la rilevanza strategica del settore del Packaging per la competitività del sistema Paese.

Oltre al senatore Della Porta, sono intervenuti il ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti, l’onorevole Daniela Dondi, la senatrice Elena Murelli e l’onorevole Tullio Patassini, già deputato e attualmente Capo Segreteria di Presidenza della X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo) alla Camera dei Deputati.

Una componente essenziale del Made in Italy

Da questi interventi è emersa la grande attenzione della politica nei confronti di un settore che rappresenta una componente essenziale del Made in Italy e racchiude un enorme patrimonio di tradizioni e competenze.

Tra i temi trattati, in particolare, è stato ripercorso l’iter del Regolamento europeo sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio (PPWR), evidenziando il grande lavoro di ascolto e confronto con le associazioni del settore.

A seguito degli interventi istituzionali, sono intervenuti Alberto Palaveri, presidente di Giflex, Simone Castelli, ceo di Ipack Ima, Davide Miserendino, direttore di Italiaimballaggio, Andrea Formigoni, ceo di Dynamic Environmental Corporation e Andrea Dallavalle, presidente dell’Associazione Tecnica Italiana per la Flessografia (ATIF).

Complessivamente, i relatori hanno sottolineato l’importanza del progetto del Laminati Cavanna Talk per tutto il comparto, un’iniziativa che risponde a nuove esigenze di comunicazione per raccontare come il settore del packaging stia rispondendo alle grandi sfide di sostenibilità e innovazione.

L’evento ha, inoltre, evidenziato il ruolo cruciale delle associazioni e dei distretti industriali dislocati su tutto il territorio nazionale, rimarcando la necessità di una formazione continua per il futuro della filiera.

