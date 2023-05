Torna la tradizionale passeggiata musicale del Conservatorio Nicolini il 9 maggio

Torna la tradizionale passeggiata musicale del Conservatorio Nicolini. Martedì 9 maggio, a partire dalle 15.00, diverse classi del Nicolini, unitamente ai cori Alberoni, Artemisia, Le Voci del Terzo e di Mucinasso, all’orchestra del liceo Respighi, del liceo Gioia e della scuola Calvino, ai laboratori musica, teatro e percussioni della scuola Mazzini e alle associazioni Tempus Fugit e Archi in musica, si riverseranno per le strade del centro storico di Piacenza per eseguire un concerto diffuso in diverse location del centro storico.

La manifestazione, contrassegnata da quindici tappe, è inserita nel calendario della rassegna musicale Una Stagione su Misura curata dalla docente del Conservatorio Patrizia Bernelich. “La Passeggiata Musicale mette in moto tante realtà musicali cittadine, invitate dal Conservatorio, per regalare a Piacenza un clima di festa e coinvolgimento emotivo – dichiara Bernelich -. La diversità dei flash-concerti a cielo aperto farà risuonare strumenti e formazioni di eccellenza con repertori accattivanti – conclude la docente -. Sarà la voglia di fare, e ascoltare, insieme musica, dal vivo, la nota vincente che tutti saranno invitati ad intonare”.

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO

Alle 15 sul sagrato della Basilica di San Francesco:

– Musica Teatro della Mazzini (DIR. Simone Tansini)

– Coro Alberoni (DIR.Elisa Tartaglia)

– Laboratorio Percussioni Mazzini (DIR. Loris Stefanuto)

Alle 15:30 sul sagrato del Duomo:

– Liceo Respighi e S.M. Calvino (DIR. Franco Nobis)

Alle 16 Porta del Paradiso della Basilica di Sant’Antonino

– S.M. Nicolini (DIR. Alessandra Capelli)

Alle 16:15 sul sagrato di Sant’Antonino

-Voci del Terzo (DIR. Raffaella Fellegara)

– Coro Artemusica

– Coro Mucinasso (DIR.Paola Gandolfi e Catherine Alvarez)

Alle 16:30 sotto i portici del teatro Municipale

– Liceo Gioia (DIR. Franco Marzaroli)

Alle 16.45 in Via Verdi

– Tempus Fugit (percussioni)

Alle 17 in Santa Maria in Cortina

– Archi in musica (DIR. Paola Busconi)

Alle 17.20 a Palazzo Anguissola Cimafava

– Nicolini Horns (DIR.Alfredo Pedretti)

Alle 17:40 alla Galleria Ricci Oddi

– Nicolini Joyful Ensemble (DIR. Elena Cecconi)

Alle 18 nel Foyer Teatro Gioco Vita

-Nicolini Trio d’archi (DIR. Marco Decimo)

Alle 18.15 sulla balconata del Conservatorio

– Nicolini Trombe 4ett (DIR. Roberto Rigo)

Alle 18:30 nel Chiostro del Conservatorio

– Nicolini Media Choir (DIR. Giorgio Ubaldi)

Alle 18:45

– Nicolini Percussioni (DIR. Loris Stefanuto)

Alle 19 nel Salone del Conservatorio

– Organo Ouverture Michele Mazzoni

Alle 19:15 nel Salone del Conservatorio

– Orchestra Conservatorio Nicolini (DIR. Giuseppe Camerlingo)