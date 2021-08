Patrizia Barbieri: “Edoardo Scotti ha onorato dall’inizio alla fine l’avventura olimpica”

Con queste parole, anche a nome delle istituzioni locali, il sindaco e presidente della Provincia Patrizia Barbieri omaggia il percorso del velocista

“L’orgoglio e l’attesa per l’accoglienza festosa che potremo riservare agli atleti di casa nostra, cui siamo grati per averci resi partecipi del sogno sportivo più bello e importante”. Dopo aver applaudito le imprese di Giacomo Carini, Andrea Dallavalle ed Edoardo Scotti, conclude Patrizia Barbieri, “non vediamo l’ora di fare il tifo per Esteban Farias non appena cominceranno le Paraolimpiadi”.