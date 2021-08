Quartiere Roma, notte di controlli dei carabinieri

Venerdì, 6 agosto 2021 subito dopo cena sino a notte inoltrata, i carabinieri della Compagnia di Piacenza hanno effettuato un servizio di controllo straordinario in città nella zona del “quartiere Roma”. Lo scopo del dispositivo era quello di prevenire e reprimere i reati in genere ma soprattutto di tipo predatorio.

Per il particolare servizio, in totale una decina i carabinieri impiegati : le pattuglie delle Stazioni di Piacenza Principale e Levante, un equipaggio della Sezione Radiomobile della Compagnia hanno pattugliato le zone maggiormente interessate al fenomeno : la zona di piazzale Marconi, i “Giardini Margherita”, via Roma e alcune strade secondarie o particolarmente isolate.

Inoltre, per sviluppare una incisiva presenza in tutta l’area considerata sensibile sotto il profilo della criminalità comune e rinsaldare il senso di sicurezza percepita della popolazione e degli amministratori locali, sono stati impiegati anche due equipaggi delle Squadre d’Intervento Operativo (S.I.O.) del 5° Reggimento CC di Bologna, opportunamente equipaggiati per un pronto intervento operativo. Sono stati effettuati dei posti di controllo “rinforzati” in piazzale Marconi, in via Roma e dinanzi ai “Giardini Margherita. 50 le persone controllate a bordo dei 32 veicoli controllati. Sono stati effettuati anche controlli sui soggetti sottoposti a misure amministrative di sicurezza, di prevenzione o a forme particolari di espiazione di pena. Non sono state rilevate infrazioni.