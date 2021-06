Per il Ciclismo Giovanile VO2 Team Pink trasferta toscana a Lajatico

Domani (domenica) impegno per Donne Esordienti e Donne Allieve in terra pisana. Le Junior Francesca Barale e Martina Sanfilippo (VO2 Team Pink) in gara con gli Allievi nella Novara-Orta

Nuovo appuntamento toscano per il Ciclismo Giovanile VO2 Team Pink, reduce dalla brillante prestazione del 2 giugno a Segromigno (secondo e quarto posto nelle Allieve con Vittoria Grassi e Irma Siri). Domani (domenica), infatti, il sodalizio piacentino presieduto da Massimo Arnesano sarà di scena a Lajatico (Pisa) in due corse su strada: alle 14 il via per le Esordienti (25 chilometri e 900 metri) mentre alle 15,30 prenderà il via la corsa per le Allieve, con 55 chilometri 100 metri da affrontare.

Per le Esordienti, iscritte Paola e Michela Zucca, Giulia Casubolo e Sarah Sandei; nelle Allieve, invece, a difendere i colori piacentini saranno Irma Siri, Gorgia Tagliavini, Sara Guidetti, Vittoria Grassi, Arianna Giordani, Emma Del Bono, Linda Ferrari e Marta Festa.

Dal canto suo, week end di riposo per il VO2 Team Pink (Donne Juniores e Donne Elite), con due eccezioni: le Junior piemontesi Francesca Barale (ossolana campionessa italiana di categoria e classe 2003) e Martina Sanfilippo (torinese classe 2004) correranno domenica nella gara maschile Allievi Novara-Orta, giunta alla settantesima edizione e che misurerà 64 chilometri e 500 metri con partenza alle 10.