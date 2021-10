Per la Canottieri Ongina c’è l’ostacolo-Grassobbio

Secondo match casalingo consecutivo per la Canottieri Ongina. Scenderà in campo sabato alle 18 a Monticelli contro i bergamaschi della Mgr Grassobbio nella terza giornata d’andata del girone C. La sfida metterà di fronte due sestetti fin qui vincitori, con un duello che aiuterà chi la spunterà a rimanere a contatto con la vetta della classifica.

Sul versante piacentino, la squadra di Gabriele Bruni è reduce dalla rimonta interna contro Unitrento (da 0-2 a 3-2) che ha fruttato due punti e la seconda vittoria stagionale dopo il 3-0 inaugurale di Rovereto contro il Policura Lagaris. Ora l’ostacolo-Grassobbio, commentato dallo stesso allenatore monticellese.

L’avversario

La Mgr Grassobbio è allenata da Fabrizio Incitti e nei primi due turni ha superato 3-2 in rimonta l’Arredopark Dual Caselle (3-2 in trasferta nella prima giornata) e 3-0 il Policura Lagaris nel match interno di sabato scorso. Elemento di spicco, lo schiacciatore Lorenzo Bonetti, che vanta trascorsi in A2 e in A1.

Diretta

La partita tra Canottieri Ongina e Mgr Grassobbio sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Volley Canottieri Ongina.