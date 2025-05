“Per una comunità più inclusiva”, incontro a Palazzo Ghizzoni Nasalli il 9 maggio

“Per una comunità più inclusiva: cosa significa far coesistere le diversità”, incontro a Palazzo Ghizzoni Nasalli (Serra) venerdì 9 maggio. Si parte alle 18.30 con l’aperitivo, poi alle 20.30 spazio alla conferenza.

L’evento, patrocinato dall’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna e realizzato in collaborazione con il Comune di Piacenza, sarà guidato dalla Prof.ssa Laura Fruggeri, docente universitaria, psicologa e direttrice del Centro Bolognese di Terapia Familiare. Da oltre trent’anni, la Prof.ssa Fruggeri si occupa di psicologia sociale, di dinamiche familiari e della formazione di educatori e pedagogisti che lavorano con le famiglie nelle loro diverse configurazioni.

A condurre l’incontro sarà la Dott.ssa Iris Pelizzoni, psicologa e PhD del Centro Tice, che accompagnerà il pubblico nell’ascolto delle testimonianze di famiglie, offrendo uno spazio di confronto autentico e significativo tra vissuti diversi.

Per una comunità più inclusiva

In una società sempre più complessa e diversificata, il tema dell’inclusione non può essere delegato solo a istituzioni o associazioni: è una responsabilità che riguarda ciascuno di noi. Costruire una comunità realmente accogliente significa riconoscere il valore delle differenze e promuovere una cultura fondata sul rispetto reciproco, in cui ogni persona possa sentirsi parte integrante della società, libera da discriminazioni ed esclusioni.

Il concetto di famiglia non è statico né universale, ma evolve insieme al contesto sociale e culturale. La psicologia contemporanea ha da tempo superato l’idea di un unico modello di famiglia “corretto” o “valido”. Le famiglie omogenitoriali, così come quelle monoparentali, adottive o ricostituite, non sottraggono nulla alle famiglie tradizionali; al contrario, ne arricchiscono il significato, dimostrando che una famiglia si definisce attraverso i legami affettivi, la cura e il sostegno reciproco, indipendentemente dalla sua composizione.

L’incontro del 9 maggio sarà quindi un momento prezioso di riflessione collettiva, parte integrante del calendario di iniziative che accompagneranno Piacenza verso il Pride 2025, con l’obiettivo di promuovere una cultura della convivenza, del dialogo e della valorizzazione delle diversità.