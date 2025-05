Incontro in Cattolica nel segno di Papa Francesco: “La speranza ci spinga a impegnarci attivamente per costruire un futuro migliore” -AUDIO

Nell’ambito dell’Iniziativa di Ateneo sulla Speranza nell’anno giubilare, promossa dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, la Facoltà di Economia e Giurisprudenza ha organizzato l’incontro Sperare l’insperabile (ER. 18): economisti e giuristi in dialogo.

«Ci siamo ispirati all’esortazione di Eraclito che scriveva: Se non speri l’insperato, non lo troverai, poiché è inaccessibile e impraticabile, per dare il titolo all’evento che, come facoltà, organizziamo per celebrare il lascito morale di Papa Francesco» spiega il preside di Economia e Giurisprudenza Marco Allena, che prosegue: «Il Papa ha definito la Speranza come virtù “umile” ma “potente”, che non è un’aspettativa passiva, ma piuttosto una forza che ci spinge a impegnarci attivamente per costruire un futuro migliore. Ebbene, questo è l’invito che facciamo ai nostri studenti ogni giorno: osare, credere di poter agire per un futuro migliore, porsi obiettivi alti».

L’evento Sperare l’insperabile si è aperto con i saluti del Preside Allena, per poi lasciare spazio a un parterre qualificatissimo di giuristi ed economisti che hanno raccontato come, nella loro esperienza professionale, abbiano immaginato di migliorare la realtà e sperato in un cambiamento, dedicandovi pensieri ed energia.

Tra gli ospiti intervenuti Tiziano Treu, già Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, Giovanni Bazoli, Presidente Emerito di Intesa Sanpaolo, Gabriele Fava, Presidente INPS, il CEO di Carrefour Italia Christophe Rabatel, Vincenzo CARBONE, Direttore Centrale Agenzia delle Entrate, Jean Marie Del Bo, Vicedirettore del Sole 24Ore e il presidente di Farmindustria Marcello Cattani, oltre a Ivana Pais e Claudia Mazzuccato docenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

A concludere i lavori il Pro Rettore Vicario dell’Università Cattolica Anna Maria Fellegara.