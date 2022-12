Percorsi formativi di Anpas per diventare volontari al via a gennaio 2023. Rebecchi: “Servono buona volontà e la partecipazione al corso” – AUDIO

I percorsi formativi di Anpas per diventare volontari saranno presentati giovedì 12 gennaio alle ore 20 30 all’Auditorium della Pubblica Assistenza Croce Bianca in via Emilia Parmense 19.

Il corso gratuito è rivolto a tutta la popolazione dai 16 anni compiuti – spiega Paolo Rebecchi Coordinatore ANPAS Provincia di Piacenza e membro della Direzione Nazionale – ovviamente coN delega dei genitori. Non servono requisiti particolari se non la buona volontà e la partecipazione ai percorsi formativi indetti da Anpas Emilia Romagna. Una volta fatto il corso si può diventare volontari effettivi di Anpas. Inoltre si possono scegliere più percorsi o uno in particolare (vedi sotto la descrizione).

PERCORSI FORMATIVI DI ANPAS 2023 per diventare Volontari

OPERATORE DI SOCCORSO E/O TRASPORTO SANITARIO: l’aspirante volontario soccorritore, al termine del corso di formazione, superato il colloquio propedeutico, potrà salire sui mezzi di trasporto ordinario. Completati i moduli formativi obbligatori il corsista potrà effettuare la propria esperienza di volontariato anche sulle ambulanze di emergenza urgenza in Convenzione 118.

AUTISTA MEZZI DI EMERGENZA E/O DI TRASPORTO SANITARIO: l’aspirante autista dei mezzi di emergenza e/o di trasporto dovrà portare a termine l’iter sopra descritto e, successivamente, completare il percorso di “guida sicura” al quale seguirà un periodo di affiancamento nella conduzione dei mezzi di emergenza e/o di trasporto.

AUTISTA E/O ACCOMPAGNATORE SERVIZI SOCIALI: l’aspirante accompagnatore servizi sociali, alla fine del percorso, superato l’esame di riferimento, potrà svolgere la sua attività sui mezzi adibiti ai servizi sociali (pulmini ed auto non in emergenza). Chi interessato a svolgere anche la mansione di autista di tali mezzi, dovrà inoltre sostenere un esame specifico di guida.

OPERATORE DI PROTEZIONE CIVILE (INTERNO) & DI SALA RADIO: l’aspirante Operatore

di Protezione Civile (interno) e di Sala Radio, viene addestrato sulla base delle linee guida stabilite dai protocolli di Protezione Civile. Al termine della formazione sosterrà l’esame di riferimento e verrà indirizzato al Corso Base Regionale(OCNR) P.C. ANPAS.

Il percorso in questione prevede inoltre un’apposita formazione anche per la nostra Sala Radio.

GRUPPO TRUCCATORI: l’aspirante Operatore del gruppo verrà formato per sviluppare casi simulati con l’ausilio di appositi trucchi; è possibile prendere parte alla formazione specifica solo dopo aver frequentato almeno uno dei percorsi sopra descritti

Coloro che abbiano compiuto il 16° anno potranno partecipare alla vita associativa in veste di volontari, previo atto di assenso di entrambi i genitori. Solo coloro che hanno superato il 18° anno di età potranno salire sui mezzi di emergenza e/o di trasporto.

PER INFO & ISCRIZIONI AD UNO O PIU’ CORSI

0523/613976 DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE 9.00 ALLE ORE

12.00 O DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 17.00.

Tramite la Sala Radio al numero 0523/614422 tutti i giorni sino alle 24.

Via mail all’indirizzo volontari@crocebiancapc.org