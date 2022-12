Da lunedì 12 dicembre in vigore l’ordinanza comunale per i percorsi sicuri in accesso e uscita dalla primaria di San Lazzaro

Entrerà in vigore lunedì 12 dicembre, l’ordinanza comunale che dispone la chiusura temporanea al traffico di via Cavaglieri – nel tratto tra via Emilia Parmense e via Magnani – negli orari di ingresso e uscita da scuola, per consentire l’accesso pedonale in sicurezza agli alunni della scuola primaria di San Lazzaro.

Circolazione vietata alle auto, quindi, dalle 8.10 alle 8.40 dal lunedì al venerdì, dalle 12.15 alle 12.45 il lunedì e venerdì, dalle 16.15 alle 16.45 il martedì e giovedì, dalle 13.15 alle 13.45 il mercoledì. Potranno transitare unicamente i mezzi dei residenti nella via o al servizio di persone con disabilità, scuolabus e veicoli di Forze Armate, Polizia e mezzi di soccorso, nonché i velocipedi per i quali non è prevista alcuna limitazione. A collocare e rimuovere le transenne, i volontari Auser.