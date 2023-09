Perde il controllo della moto e va a sbattere contro il guard rail, muore un uomo di 53 anni. I fatti sono accaduti questo pomeriggio lungo la Statale 45. L’uomo viaggiava in sella alla sua moto quando, per motivi da chiarire, ha perso il controllo del mezzo. Dopo essere stato disarcionato dalla moto, il 53enne si è schiantato contro il guard rail. L’impatto non gli ha lasciato scampo, inutili i tempestivi soccorsi del 118.