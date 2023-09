Schianto frontale tra un’auto e una moto a Montale, grave il centauro

Schianto tra un’auto e una moto, grave il centauro. I fatti sono accaduti questa mattina nella zona di Montale. Una moto e un’auto stavano viaggiando lungo la via Emilia Parmense in direzioni opposte quando, per motivi da chiarire, si sono scontrati.

Ad avere la peggio il motociclista, un uomo di 37 anni, residente a Milano. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno condotto il centauro all’ospedale Maggiore di Parma.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale che si sono occupati dei rilievi del caso.