Perde il controllo della moto e si schianta contro un muro, grave un uomo nei pressi di Pontedellolio

Perde il controllo della moto e si schianta contro un muro, grave un uomo. I fatti sono accaduti questa mattina nei pressi di Pontedellolio. L’uomo, 40 anni, stava viaggiando lungo la Provinciale 36 quando, per motivi da chiarire, ha perso il controllo della moto. Dopo aver sbandato è caduto ed è andato a sbattere contro un muro.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno prestato le prime cure del caso al ferito. Considerate le lesioni riportate, però, i sanitari hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza che ha trasportato il centauro al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma.

Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso.

