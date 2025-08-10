Cade durante una passeggiata nei pressi di Travo, grave un uomo di 95 anni: soccorso in eliambulanza

Cade mentre passeggia, grave un uomo. I fatti sono accaduti nel pomeriggio di oggi nei pressi di Travo, precisamente in località Tradoni. L’uomo, 95 anni, era uscito per una passeggiata quando, per motivi da chiarire, è caduto a terra. Nell’impatto pare abbia battuto il capo perdendo conoscenza.

Una vicina di casa ha notato l’uomo a terra, ferito, e ha allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno condotto il 95enne all’ospedale di Parma in eliambulanza. Le sue condizioni sono gravi.

Ancora non è chiaro se l’uomo sia inciampato o se sia rimasto vittima di un malore. Sul posto anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso.

