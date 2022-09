Pergolettese – Piacenza 2-1, Varas e Andreoli castigano i biancorossi. La squadra di Scalise finisce in 8

Inizia con il piede storto il campionato del Piacenza Calcio. Al Voltini di Crema per i biancorossi pare notte fonda, e non solo per l’orario serale del match, ma anche perchè per i padroni di casa della Pergolettese sembra davvero tutto troppo facile.

Privo di Cesarini, squalificato, e degli infortunati Rizza e Morra, mister Scalise, al suo debutto sulla panchina biancorossa in una gara ufficiale, si affida al 3-5-2 con Bianchieri e Rossetti in attacco. Bastano 9 minuti ai Canarini per far male agli ospiti. Al 9′ una punizione dalla destra viene finalizzata da Varas, colpevolmente dimenticato dalla retroguardia del Piacenza.

I biancorossi per la verità sul finale di frazione sembrano aumentare i giri del motore. Una sensazione che svanisce poco dopo, quando al 50′ i locali trovano il bis con Andreoli dopo un bel cross di Bariti. Il Piacenza paga a caro prezzo anche la disciplina con ben tre espulsi Suljic e Parisi e Zunno, che perdiamo anche per le prossime gare di campionato. Una decina di minuti prima di essere espulso Zunno ha segnato il gol del 2-1, rendendo per quache minuto, meno scontato il risultato. Finsce però con questo punteggio che vale il primo ko in campionato

Il Piacenza tornerà in campo sabato 11 settembre, alle 17:30, quando al “Garilli” arriverà la Virtus Verona

Scalise: “Due errori che non possiamo permetterci. Dobbiamo migliorare tanto, anche sulla disciplina, ma non è tutto da buttare”

La partita

Finisce qui, il Piacenza cade al Voltini.

84′ Zunno accorcia le distanze

Espulsi Mazzarani e Parisi. Ora si gioca in 9 contro 10.

Entrano Vianni e Giacchino



75Tonoli ci prova a botta sicura, Nelli salva sulla linea di porta.

73′ Primo corner anche per la Pergolettese. Per i locali questa sera è troppo facile. C’è un salvataggio sulla linea

70′ Espulso Suljic per intervento sconsiderato su Navas, adesso anche nervosismo

69′ Tiro improvviso dai 25 metri da parte di Parisi. Conclusione molto potente, che si spegna a lato di un paio di metri

65′ Ammonito Nelli

64′ Entra Conti per >Rossetti

57′ Entra Zunno per Palazzolo

50′ Raddoppio della Pergolettese: un colpo di testa da due passi di Andreaoli dopo il traversone di Bariti

Inizia la ripresa. Per il Piacenza entra Munari al posto di Frosinini

Finisce il primo tempo. Piacenza sotto all’intervallo. La Pergolettese è passata al 9′ a seguito di un calcio di punizione dalla destra, su cui Varas è stato lasciato solissimo e libero di trafiggere Tintori. Il Piacenza ha finito in crescendo, rendendosi pericolosa però solo in un paio di circostanze.

41′ Altro acuto del Piacenza: cross di Parisi, arriva Capoferri sul secondo palo, ma di testa non trova il bersaglio. Palla alta sopra la traversa.

38′ Villa appoggia a Varas al limite dell’area. L’autore del vantaggio dei locali impegna ancora Tintori che, con difficoltà, respinge.

35′ Prima vera occasione del Piacenza, dopo una respinta del portiere Nelli ci prova da fuori area. Palla alta sopra la traversa.



29′ Calcio di punizione interessante per il Piacenza, ma il traversone di Nelli è lungo per tutti.

23′ Primo corner conquistato dal Piacenza.

19′ Errore di Frosinini che perde palla in difesa, ne approfitta la Pergolettese che conquista un altro calcio di punizione pericolosissimo. La conclusione di Mazzarani è sopra la traversa.

9′ Un calcio di punizione dei gialloblù trova la deviazione di Varas sotto porta, dimenticato dalla difesa del Piacenza segna il vantaggio dei locali. Pergolettese – Piacenza 1-0

7′ Fallo di Parisi su Vitalcucci. Otto metri fuori dall’area, molto defilato sulla sinistra. Sugli sviluppi Tintori blocca in presa sicura.

1′ Calcio di punizione a favore della Pergolettese, dalla trequarti centrale. C’è subito il contrasto dei biancorossi che sventano ogni pericolo.

Inizia la gara al “Voltini”

Le formazioni



Piacenza (4-4-2) – Tintori; Parisi, Cosenza, Nava, Capoferri; Palazzolo, Nelli, Suljic, Frosinini; Biancheri, Rossetti. All: Scalise

A disposizione: Rinaldi, Vivenzio, Giacchino, Zunno, Pezzola, Lamesta, Ruiz, David, Munari, Vianni, Conti, Onisa, Masetti

Pergolettese: Soncin, Tonoli, Lambrughi, Arini, Bariti, Mazzarani, Varas, Vilanova, Villa, Andreoli, Vitalucci.

A disposizione: Rubbi, Cattaneo, Bevilacqua, gabelli, Corti, Lucenti, Iori, Artioli, Rubani, Abiuso, Verzeni, Piccinini, Volpe

Pergolettese – Piacenza, il prepartita