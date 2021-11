Pesce conservato fuori dal congelatore e altre irregolarità, nei guai minimarket di via Colombo: controlli della polizia locale

Nel pomeriggio di ieri, nel corso dell’attività programmata di controllo del territorio con finalità anti-degrado, pattuglie della Polizia Locale, con l’ausilio dell’unità cinofila anti-droga Ector, sono intervenuti in via Colombo, nelle vicinanze dell’ex mercato ortofrutticolo, e hanno sorpreso quattro cittadini stranieri intenti a bere alcolici per strada. A ciascuno dei quattro individui – due ecuadoregni e due tunisini – è stata quindi elevata una sanzione di 100 euro per violazione dell’art.18 del Regolamento di Polizia Urbana (consumo di alcolici in luoghi e orari non consentiti). Inoltre, nelle vicinanze, è stato ritrovato a terra un involucro contenente una sostanza stupefacente (probabilmente hashish), subito riconosciuta dall’unità cinofila e quindi sequestrata e successivamente portata al Comando di via Rogerio, per essere custodita all’interno di una idonea cassetta di sicurezza. Nel tardo pomeriggio, gli agenti hanno poi effettuato un controllo nel minimarket cinese di via Colombo 9, dove sono state riscontrate numerose irregolarità, tra cui prodotti alimentari senza regolare etichettatura e data di scadenza, oltre che una confezione di “pesce sciabola” congelata e non regolarmente mantenuta (fuori dal congelatore). E’ stato quindi redatto l’apposito verbale di ispezione, a cui seguiranno le sanzioni amministrative previste dalla legge per mancata etichettatura e inadeguata conservazione.

“Ringraziamo gli agenti intervenuti – dichiarano l’assessore alla Sicurezza urbana, Luca Zandonella e il comandante della Polizia Locale, Mirko Mussi – per il costante impegno e l’ampia professionalità dimostrata, con un controllo a 360 gradi, sia per ciò che riguarda l’attività di prevenzione e di contrasto al degrado urbano (identificando e sanzionando i trasgressori dello specifico articolo introdotto dall’attuale amministrazione), sia per il controllo approfondito sul minimarket etnico dove sono state riscontrate numerose irregolarità. Andremo sicuramente avanti su questa strada”.