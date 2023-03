Pesistica olimpica – La Yama Arashi brilla a Bologna

Yama Arashi in evidenza a Bologna nella gara federale di pesistica olimpica valida per le qualificazioni ai campionati italiani FIPE. In una gara che ha visto 150 partecipanti, il sodalizio piacentino ha partecipato con tre portacolori, lo Junior Lorenzo Botti, la Senior Barbara Bisi e la Master Emanuela Amisani. Quest’anno il regolamento prevede il raggiungimento in almeno due competizioni, dei carichi minimi richiesti dalla Federazione; alla fine dei sei turni, i migliori sei atleti di categoria accederanno alle finali.

Lorenzo Botti si è subito portato avanti con i lavori nella categoria fino ai 61 chilogrammi; ottime le sue prove, con 85 chili di strappo e 105 di slancio, quote che valgono la prima spunta verde in chiave Tricolori. Bene anche Emanuela Amisani, già con il pass in tasca per gli Europei Master 50 (categoria -76) di maggio in Irlanda: per lei, 46 chili di strappo in seconda prova e 63 di slancio in terza (miglior personale in gara). Infine, buona prova per Barbara Bisi (categoria -71), tornata in pedana dopo un lungo stop dovuto a un infortunio alla schiena, chiudendo con 50 chili di strappo e 64 di slancio.